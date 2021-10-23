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加哥新會同鄉會第二屆會長薛仲良接棒

本報芝加哥訊
芝加哥新會同鄉會新一屆會長薛仲良（上圖左三）接棒。
芝加哥新會同鄉會新一屆會長薛仲良（上圖左三）接棒。

2019才成立的芝加哥新會同鄉會第二屆理事會新職員就職典禮日前在芝加哥南富麗華大酒樓舉行，新會長薛仲良接棒，新一屆副會長是趙勤光、趙少榮和趙永悅。大芝加哥華人華僑聯合會鄭徵主席，芝加哥江門五邑同鄉會周群厚會長，美國華人海外交流協會方燕輝會長，紐約新會同鄉會理事林廣亮等出席並致詞祝賀。新會古井小學容行校長代表新會鄉親發言，勉勵新一屆理事會職員前程錦繡，在新會長薛仲良的帶領下再上一個新台階。就職,典禮由林鳳和方潔紅擔任司儀，小歌手陳廣欣在會議開始前領唱美國國歌，中國國歌，《我和我的祖國》，場面莊嚴。

新會同鄉會創會會長、現任永遠名譽會長鍾建光先生目前人在中國，他委託新會同鄉會秘書長林鳳代為宣讀賀信，遙祝薛仲良當選新一屆會長，以及祈望理事會職員在會長薛仲良的帶領下不忘初心，負起擔當，砥礪前行，讓同鄉會聯繫鄉親，團結鄉親，為鄉親排憂解難，宣傳祖國，熱愛祖國，讓每位鄉親隨時隨地感受到祖國的關懷與溫暖。鐘會長也感謝創會初期得到 駐芝加哥總領館，芝加哥各社團，江門市僑聯，新會區僑聯等各社會團體及各位鄉親的大力支持與厚愛，在疫情期間，新會同鄉會上上下下齊心協力，與祖國同呼吸共風雨，共渡難關，我深感欣慰，能為旅居在新會的父老鄉親謀發展，做實實在在的事情是我的心願，他並祝愿芝加哥新會同鄉會第二屆就職典禮完滿成功。

新一屆會長薛仲良在致詞時 感謝首屆會長鍾建光先生。是他和一班熱心鄉親共同創立了芝加哥新會同鄉會，成立了理事會，讓我們旅居芝加哥的遊子有一溫暖的港灣，使我們新會同鄉有了聯繫和表達鄉情的平台，有了與家鄉溝通的渠道，吹響了與本地社團合作的號角，讓我們兄弟社團一道“合作共贏”。薛仲良衷心感謝理事們鄉親們的信任，有幸當選為第二屆(2021一2023)會長。這也是鄉親們給我一份鞭策，在此任期內, 本人定當全心全意為芝加哥全體新會鄉親服, 為籌置我們同鄉會的永久會址而不懈努力, 想方設法與鄉親們一齊群策群力,共襄善舉,望早日實現有一個溫暖的港灣.同時全力以赴, 要為同鄉會辦實事, 帶領理事會班子團結鄉親，做到同心協力, 為中美民間友好搭橋樑，聯結芝加哥華人社區各大僑社，為促進社區發展貢獻我們新會同鄉會的一份力量。他也感謝各地社團包括國內江門新會的，有加拿大的多倫多，魁北克，有美國多個城市，紐約，三藩市等新會同鄉會的賀函。副會長趙少榮致答謝詞時感謝大家出席就職典禮。

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