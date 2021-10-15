伊州最安全城市 肯布頓山村連續3年榜首

伊州肯恩郡的肯布頓山村，名列全州最安全城市榜首。圖為該市警察。(肯布頓山村官網截圖)

根據Safewise網站2021年對住家安全系統(home security systems)的調查報告，評選出各州最安全的50個城市。伊利諾州肯恩郡(Kane County)的肯布頓山村(Campton Hills)，連續三年蟬聯伊州 榜首。

其他排名前十名的城市依次為：Hawthorn Woods、Inverness、Lindenhurst、Elburn、Orland Hills、Chester、Lake in the Hills、Gilberts 和 Huntley。其中第二名的Hawthorn Woods、第三名的Inverness、第五名的Elburn和第六名的Orland Hills首度上榜。

另外，根據World Population Review網站的數據，肯恩郡的人口成長率比去年高3.04%，也是伊州少數幾個人口正成長的郡。

Safewise網站說明該評比是根據聯邦調查局的犯罪申報案例(FBI Uniform Crime Reporting，簡稱UCR)的統計資料，列出每1000人的暴力犯罪 率和侵犯財產犯罪率，並聲明評比城市為「危險」和「最安全」不影射該社區的人口族裔。

該網站列出肯布頓山村的人口1萬1202人，年收入中位數11萬7556元，暴力犯罪率只有0.1，侵犯財產犯罪率只有0.6，比去年的1.5降低了一半以上。

另外，網站評比芝加哥排名為第242，人口數有271萬，暴力犯罪率為每1000人有9.4，侵犯財產犯罪率為29.8。

該調查還顯示全美最擔心暴力犯罪的居民數，伊州排名第二，僅次於紐約。

網站稱這項排名的目的，是彰顯低犯罪率的城市的能見度，激發社群 探討城市與社區安全的政策；網站並表示如果民眾所住的城市未被列出，可能是該市沒有完整的UCR資料，因此沒有列入評比名單。

欲了解更多城市排名，可上網查詢：bit.ly/3CIIoiO。