我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿肯色媽咪被老公傳染新冠 寶寶出生3周後人走了

房價租金貴 56%金山灣區居民想搬走

伊州最安全城市 肯布頓山村連續3年榜首

記者陳曼玲╱綜合報導
伊州肯恩郡的肯布頓山村，名列全州最安全城市榜首。圖為該市警察。(肯布頓山村官網截圖)
伊州肯恩郡的肯布頓山村，名列全州最安全城市榜首。圖為該市警察。(肯布頓山村官網截圖)

根據Safewise網站2021年對住家安全系統(home security systems)的調查報告，評選出各州最安全的50個城市。伊利諾州肯恩郡(Kane County)的肯布頓山村(Campton Hills)，連續三年蟬聯伊州榜首。

其他排名前十名的城市依次為：Hawthorn Woods、Inverness、Lindenhurst、Elburn、Orland Hills、Chester、Lake in the Hills、Gilberts 和 Huntley。其中第二名的Hawthorn Woods、第三名的Inverness、第五名的Elburn和第六名的Orland Hills首度上榜。

另外，根據World Population Review網站的數據，肯恩郡的人口成長率比去年高3.04%，也是伊州少數幾個人口正成長的郡。

Safewise網站說明該評比是根據聯邦調查局的犯罪申報案例(FBI Uniform Crime Reporting，簡稱UCR)的統計資料，列出每1000人的暴力犯罪率和侵犯財產犯罪率，並聲明評比城市為「危險」和「最安全」不影射該社區的人口族裔。

該網站列出肯布頓山村的人口1萬1202人，年收入中位數11萬7556元，暴力犯罪率只有0.1，侵犯財產犯罪率只有0.6，比去年的1.5降低了一半以上。

另外，網站評比芝加哥排名為第242，人口數有271萬，暴力犯罪率為每1000人有9.4，侵犯財產犯罪率為29.8。

該調查還顯示全美最擔心暴力犯罪的居民數，伊州排名第二，僅次於紐約。

網站稱這項排名的目的，是彰顯低犯罪率的城市的能見度，激發社群探討城市與社區安全的政策；網站並表示如果民眾所住的城市未被列出，可能是該市沒有完整的UCR資料，因此沒有列入評比名單。

欲了解更多城市排名，可上網查詢：bit.ly/3CIIoiO。

暴力犯罪 伊州 社群

上一則

世華婦女企管協會大華府分會慶雙十

下一則

台藝會四校卡拉OK 高歌慶雙十

延伸閱讀

伊州新法未限採煤 學者：傷害環境不容忽視

伊州新法未限採煤 學者：傷害環境不容忽視
伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場
伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真
「禁逼遷」終止 數萬伊州居民恐無家可歸

「禁逼遷」終止 數萬伊州居民恐無家可歸
培德「疫境安居」啟動 助申請伊州緊急住房補助

培德「疫境安居」啟動 助申請伊州緊急住房補助
高收入卻能免地稅 伊州稅務優惠惹爭議

高收入卻能免地稅 伊州稅務優惠惹爭議

熱門新聞

羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
德州州長艾伯特籌款自建邊牆，終於有一筆大捐款。(WeBuildtheWall)

德州建邊牆 僅川普金主掏錢

2021-10-07 11:38

超人氣

更多 >
以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁

以為大家都2個洞…她問「衛生棉條該放哪邊」才驚覺不對勁
女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷
7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

7000萬人社安金 每月多發近百元…40年來最大漲幅

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍
台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆

台灣首座裸女雕像「甘露水」現身 研究者：震撼如核爆