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強制打疫苗 芝市警員反彈

記者陳曼玲╱綜合報導
芝加哥警察工會「兄弟會治安警察」(Fraternal Order of Police，簡稱FOP) 抵制市長萊特福特對市府員工的強制疫苗接種規定。(取自芝加哥兄弟會治安警察官網)
芝加哥警察工會「兄弟會治安警察」(Fraternal Order of Police，簡稱FOP) 抵制市長萊特福特對市府員工的強制疫苗接種規定。(取自芝加哥兄弟會治安警察官網)

芝加哥市長萊特福特規定所有市府員工在15日前須出示新冠疫苗接種證明，否則不發薪水，引起警員反彈，芝加哥警察工會「兄弟會治安警察」(Fraternal Order of Police，簡稱FOP) 總裁卡唐薩拉(John Catanzara)與第41區區長拿坡里他諾(Anthony Napolitano)都要求市長撤回這項強制疫苗接種規定(vaccine mandate)。

卡唐薩拉說，假若市長強制警察接種疫苗，將迫會使半數警察停工回家，導致市民沒有警察的保護。

萊特福日前表示，市府員工在年底前若不接種新冠疫苗，就須每周兩次提出新冠病毒檢測報告。

她在13日特別對芝市警察申明「保護自己，保護你的家人，保護你的伙伴，保護公眾，接種疫苗」，並說市府已經準備好要切實執行市府員工強制疫苗接種規定 。

但卡唐薩拉表示將尋求法律途徑阻止這一規定的實施，他鼓勵警察會員勿上市府官網報備疫苗接種狀態，而是填寫「道德拒絕」(conscientious objection)表。他說，若市長強制警察接種疫苗，將使半數的警察停工回家，導致市民沒有警察的保護。

卡唐薩拉還引用伊利諾州的「良心健康關懷權利法案」(Health Care Right of Conscience Act)說，「照字面解釋，如果你有堅信的宗教或合乎道德的信仰來抵制某個醫療程序，這個法案就可保障你的權益」。

但根據ACLU of Illinois 發言人雍卡(Ed Yohnka)說，這項法案旨在保護醫療人員，禁止公私立單位歧視或強迫他們執行墮胎或安裝避孕器等違背其宗教信仰的行為。

此外，州長普利茲克的副幕僚長(Deputy Chief of Staff )必特娜(Emily Bittner)澄清這項法案不是為了在全球遭受疫情肆虐時，讓人民逃避公共衛生的指示，她希望釐清這項法案的內容，不要被人為了遊走法律邊緣而作錯誤解讀。

FOP是由現任的全職警察組成，全美有35萬6000名會員，超過2100個分會，宗旨為改善執法人員的工作環境與安全。

警察 疫苗 芝加哥

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