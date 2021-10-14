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密大研究中國數據：生活快樂可減緩老年人認知下降

特派員黃惠玲／綜合報導
密大學者針對中國老年人的研究顯示，生活快樂會延緩老人的認知能力下降。(pexels)
密大學者針對中國老年人的研究顯示，生活快樂會延緩老人的認知能力下降。(pexels)

安娜堡密西根大學研究人員針對中國老年人所作的研究報告指出，對生活感到快樂可以延緩老年人的認知能力下降。該研究合著者、密大社工系華裔教授李慧玲(Lydia Li)說，根據分析長達12年的數據，心理健康狀況較好的人患癡呆症等認知障礙的機率較低，該份報告發表在最新一期的「衰老與健康雜誌」(Journal of Aging and Health)。

研究人員表示，雖然許多研究報告表示積極心理學對認知功能的好處，但這些研究僅對個人短期進行跟蹤，而這可能低估了心理健康與認知變化之間的關聯。

李慧玲說，在老齡化社會中，更深入了解認知障礙是很重要的公共衛生問題，她說，「心理健康是可以改善的，研究結果對支持老年認知功能的政策和實踐具有影響性」。

此外，增強老年人的心理健康不僅可以提高他們的生活質量，還可以減輕與認知障礙相關的負擔和成本。

該報告的數據源自中國老年人健康長壽影響因素調查(CLHLS)，樣本包括近9500名60歲及以上的長者，以2002年時受訪者無認知障礙為基準，每名受訪者並在2002年至2014年間共接受了五次訪問。

約有2640名受訪者在五次採訪中出現認知障礙，隨著時間推移，此數字略有增加，從2002到2005年間的11%，增加到2011到2014年間的13.3%。

為評估心理健康，受訪者回答了關於樂觀、盡責、孤獨、自尊，以及家人朋友來訪等社會支持等問題，研究者表示，社會交流、健康飲食及健身，還有社會支持，都有助於提高老年人心理健康 。

該研究其他主要作者，還包括中國上海復旦大學研究員張佳安(Jiaan Zhang)、俄亥俄州的邁阿密大學副教授麥克勞林(Sarah McLaughlin)。

心理健康 中國 俄亥俄州

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