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19歲大學生溺斃 芝公園局挨告須裝救生圈

記者羅曉媛／綜合報導
芝加哥19歲青年西斯內羅斯游泳溺斃，家人提告要求所有湖濱沿岸裝救生圈。(家人提供)
芝加哥19歲青年西斯內羅斯游泳溺斃，家人提告要求所有湖濱沿岸裝救生圈。(家人提供)

芝加哥19歲青年西斯內羅斯(Miguel Angel Cisneros)，日前在羅傑斯公園(Rogers Park)海灘游泳溺斃，其家人現將芝加哥公園局(Chicago Park District)告上法庭，表示如果沿岸備有救生圈，西斯內羅斯就不會死；公園管理局暫未對此回應。

西斯內羅斯畢業於St. Ignatius高中，原本要在9月4日前往紐約，到哥倫比亞大學開始大學第二年，他大一是遠程上網課，也有獎學金，但他8月22日在Pratt Boulevard與Sheridan Road附近的Toby Prinz海灘公園游泳時溺亡。

西斯內羅斯的律師科羅爾(Jeffrey Kroll)引述目擊者說，他們看到西斯內羅斯跳入密西根湖，之後立即被激流捲走，目擊者曾在岸上找東西想扔下去救他，卻找不到任何可救他的物品；周邊鄰居早前曾在岸邊裝了救生圈，卻被芝加哥公園管理局移除。

公園管理局曾表示，不允許在沒有救生員在場的情況下，到海灘的碼頭附近游泳或潛水，而在岸邊安裝救生圈，就將鼓勵這種行為。

但之後礙於社區壓力，公園管理局讓步，在該碼頭加裝了救生圈，並在上周宣布計畫，將在所有雇用了員工的海灘安裝救生圈；海灘和碼頭附近也把原先褪色的「禁止游泳」標誌換新。

對於西斯內羅斯的媽媽瑪麗亞‧迪亞茲(Maria Diaz)而言，這並不夠，她想要芝加哥市整個水濱區沿岸都裝上救生圈，希望此次興訟能強制當局完成此事。

「這不只是為了我兒子。」迪亞茲說，這是為了防止其他家庭經歷同樣的悲劇。

她說，兒子會游泳，是從布萊頓公園(Brighton Park)公立小學Burroughs畢業的首個上了私立菁英高中St. Ignatius的學生，也是該校賽艇隊隊員。

迪亞茲表示，自己的損失無法用言語形容，一想到無法再收到兒子打來的問候電話，她就很難過，「這讓我崩潰」。

科羅爾則說，公園局不願安裝救生圈的說法只是逃避責任的藉口，很可笑，「他們明知道人們會在那游泳，(他們的說法)就好像你在樓裡安裝防火報警器，但又怪報警器會鼓勵人們放火，而這是安全設備，就像安全帶」。

游泳 芝加哥 紐約

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