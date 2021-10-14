我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

扁婿趙建銘內線交易纏訟16年 判3年8月定讞

加州破獲最大非法大麻種植 7嫌均為華裔

兒童保母需求未減 家長高薪爭搶

記者羅曉媛／綜合報導
當下兒童看護市場的保姆不但緊俏，更是掌握主動權的一方。(pexels)
當下兒童看護市場的保姆不但緊俏，更是掌握主動權的一方。(pexels)

當下兒童看護市場的保母不但緊俏，更是掌握主動權的一方。自新冠疫情爆發以來，托兒所關門、托兒服務選擇驟減，芝加哥的許多家長便求助於保母，而今一年半過去，對保母的需求仍未下降。

家政機構提醒家長，目前保母短缺，疫情期間許多人因離職或尋求更穩定的生計而離開了這個行業；這一出走潮導致訓練有素的保母尤其短缺，家長爭相用更高的薪水和更優的福利待遇爭搶剩下的保母。

曾做過保母的杰米‧理察斯(Jayme Levin Richards)是家政公司「Olive. You. Nanny.」的芝加哥地區負責人，她表示，和她一起共事過的行業最優秀保母，疫情之後都轉行了。

保母需求增加也有很多原因，芝加哥Collegiate Nannies的創始人林迪亞‧布朗(Lydia Brown)說，從前把孩子放在托兒所照看的家長，疫情期間發現托兒所關門了；從前依靠家人照看孩子的家庭，疫情期間也不太願意把小孩託付他人，尤其是年長的親戚，他們可能更易感染新冠；還有那些依靠互惠換工生(au pairs)的家庭，則因邊境移民政策收緊找不到人手。

布朗說，所有其他形式的托兒服務消失了，所以家長們湧入保母市場。

不過即使在疫情爆發之前，兒童看護市場就已危機四伏，缺乏可負擔高品質服務的問題在疫情期間加劇；不僅聯邦政府的疫情紓困資金撥了數十億元給兒童看護，家長們早從去年開始，就因需求不斷高漲的市場現狀，給保母支付更多薪水。

家住Lakeview的格勞普曼(Albert Riley Graupmann)有兩個孩子，疫情爆發後，他請過四個保母，但因保母頻繁更換，他兒子都不想再見新保母，「兒子說，『我不想再見任何新人，我就待在房間裡好了。』」

格勞普曼的遭遇也是許多人的共同煩惱：有保母在疫情之後回了家，有的則搬了家，導致通勤更不便，還有保母各方面都適合，但在復工後返回原來在劇院的工作……，等他的孩子好不容易熟悉了第四個保母，對方又因為自己的本職工作太忙，沒太多時間做保母了。

儘管孩子們現已返校上課，但同樣返回辦公室上班的家長，又面臨課後托兒的挑戰，家長還得留意家裡人是否接觸到病毒，尤其是兒童因年齡太小還不符合接種新冠疫苗的資格，因此找保母也得找打完疫苗的。

網路家政平台UrbanSitter對250名家長調研後發現，61%的家長表示，已完成接種的照護者(caregiver)「非常重要」；該公司執行長林恩‧柏金斯(Lynn Perkins)說，打了疫苗的保母收到的訂單和服務機會更多，以芝加哥為例，44%的照護者有「已打疫苗」的徽章(badge)，他們收到的訂單占過去90天總訂單的61%，工資標準也更高。

疫情 疫苗 芝加哥

上一則

19歲大學生溺斃 芝公園局挨告須裝救生圈

下一則

馬州蒙郡家暴案年增27% 被勒、喪命者眾

延伸閱讀

NBA／厄文拒打疫苗原因曝光：想為弱勢民眾發聲

NBA／厄文拒打疫苗原因曝光：想為弱勢民眾發聲
BNT疫苗到貨進度超前 郭台銘：催貨完成階段性任務

BNT疫苗到貨進度超前 郭台銘：催貨完成階段性任務
芝加哥大火150年 「著火之城」展還原歷史

芝加哥大火150年 「著火之城」展還原歷史
「需打補強針 代表無效」拒接種者更懷疑疫苗效果

「需打補強針 代表無效」拒接種者更懷疑疫苗效果
法拉盛國際高中疫苗大使 華生鼓勵接種

法拉盛國際高中疫苗大使 華生鼓勵接種
芝加哥水質含鉛量超標 市府更換水管牛步挨批

芝加哥水質含鉛量超標 市府更換水管牛步挨批

熱門新聞

羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45
66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32

超人氣

更多 >
輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠

輝瑞與莫德納疫苗「關鍵原料」 竟來自日本老牌醬油廠
社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度

社安金明年1月起調升5.9% 創下近40年來最大幅度
普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可

普亭：中國要統一台灣不必動武 靠經濟實力即可
影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光

影／辣媽手機給女兒玩 誤觸直播 全裸洗香香被親友看光
肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症

肌肉流失影響癌友存活期 營養師籲4招遠離肌少症