兒童保母需求未減 家長高薪爭搶

當下兒童看護市場的保姆不但緊俏，更是掌握主動權的一方。(pexels)

當下兒童看護市場的保母不但緊俏，更是掌握主動權的一方。自新冠疫情 爆發以來，托兒所關門、托兒服務選擇驟減，芝加哥 的許多家長便求助於保母，而今一年半過去，對保母的需求仍未下降。

家政機構提醒家長，目前保母短缺，疫情期間許多人因離職或尋求更穩定的生計而離開了這個行業；這一出走潮導致訓練有素的保母尤其短缺，家長爭相用更高的薪水和更優的福利待遇爭搶剩下的保母。

曾做過保母的杰米‧理察斯(Jayme Levin Richards)是家政公司「Olive. You. Nanny.」的芝加哥地區負責人，她表示，和她一起共事過的行業最優秀保母，疫情之後都轉行了。

保母需求增加也有很多原因，芝加哥Collegiate Nannies的創始人林迪亞‧布朗(Lydia Brown)說，從前把孩子放在托兒所照看的家長，疫情期間發現托兒所關門了；從前依靠家人照看孩子的家庭，疫情期間也不太願意把小孩託付他人，尤其是年長的親戚，他們可能更易感染新冠；還有那些依靠互惠換工生(au pairs)的家庭，則因邊境移民政策收緊找不到人手。

布朗說，所有其他形式的托兒服務消失了，所以家長們湧入保母市場。

不過即使在疫情爆發之前，兒童看護市場就已危機四伏，缺乏可負擔高品質服務的問題在疫情期間加劇；不僅聯邦政府的疫情紓困資金撥了數十億元給兒童看護，家長們早從去年開始，就因需求不斷高漲的市場現狀，給保母支付更多薪水。

家住Lakeview的格勞普曼(Albert Riley Graupmann)有兩個孩子，疫情爆發後，他請過四個保母，但因保母頻繁更換，他兒子都不想再見新保母，「兒子說，『我不想再見任何新人，我就待在房間裡好了。』」

格勞普曼的遭遇也是許多人的共同煩惱：有保母在疫情之後回了家，有的則搬了家，導致通勤更不便，還有保母各方面都適合，但在復工後返回原來在劇院的工作……，等他的孩子好不容易熟悉了第四個保母，對方又因為自己的本職工作太忙，沒太多時間做保母了。

儘管孩子們現已返校上課，但同樣返回辦公室上班的家長，又面臨課後托兒的挑戰，家長還得留意家裡人是否接觸到病毒，尤其是兒童因年齡太小還不符合接種新冠疫苗 的資格，因此找保母也得找打完疫苗的。

網路家政平台UrbanSitter對250名家長調研後發現，61%的家長表示，已完成接種的照護者(caregiver)「非常重要」；該公司執行長林恩‧柏金斯(Lynn Perkins)說，打了疫苗的保母收到的訂單和服務機會更多，以芝加哥為例，44%的照護者有「已打疫苗」的徽章(badge)，他們收到的訂單占過去90天總訂單的61%，工資標準也更高。