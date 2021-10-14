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芝加哥「紅天使」雕像 紀念黃羅瑞雄無私奉獻

記者陳曼玲／綜合報導
由世界知名的藝術家周氏兄弟(右圖左一為藝術家周大荒)製作的雕塑「紅天使」(Red Angel)(左圖)，日前在芝加哥華埠社區揭幕，紀念4月過世的華人諮詢服務處總裁黃羅瑞雄(Bernarda Wong)(右圖左四)。(本報檔案照)
由世界知名的藝術家周氏兄弟(右圖左一為藝術家周大荒)製作的雕塑「紅天使」(Red Angel)(左圖)，日前在芝加哥華埠社區揭幕，紀念4月過世的華人諮詢服務處總裁黃羅瑞雄(Bernarda Wong)(右圖左四)。(本報檔案照)

由世界知名藝術家周氏兄弟(Zhou Brothers)製作的雕塑「紅天使」(Red Angel)，日前在芝加哥華埠社區揭幕，紀念4月剛過世的華人諮詢服務處(Chinese American Service League)總裁黃羅瑞雄(Bernarda Wong)；芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)親臨開幕式致詞，表達對黃羅瑞雄服務社區的敬意。

周氏兄弟中的弟弟周大荒當天受訪表示，他們於1986年從中國移民到芝加哥，受到華諮處和黃羅瑞雄很多幫助，因此以這座象徵美麗、愛、熱情，與人類崇高的精神的「紅天使」，感念她為華人社區的無私奉獻。

芝加哥第25區區長羅培茲(Byron Sigcho-Lopez)說，自己也是移民，深深瞭解移民社群所面臨挑戰，他在典禮中讚揚黃羅瑞雄為社區付出，使許多像他一樣的移民能有今日的成功。

伊州華裔州眾議員馬靜儀(Theresa Mah)表示，在芝加哥設立「紅天使」雕像，可讓黃羅瑞雄的服務精神繼續激勵華人社區的成長。

黃羅瑞雄出生於香港，在1970年代因為在與朋友聚會時，大家常會談到華人新移民需要各種服務，包括英語輔導課ESL、找工作、心理諮詢、兒童照顧以及老人申請福利等，便發起成立華諮處；這群好友後來成為第一批華諮處成員。

1978年華諮處在華埠24街成立，後來工作人員擴展到500多名，年度預算超過千萬元。

2016年10月24日，芝加哥市府為感念即將退休的黃羅瑞雄對華埠的貢獻，將位於華諮處前的普林斯頓街路段，命名為「黃羅瑞雄街」(Bernarda "Bernie" Wong Way)。

黃羅瑞雄曾擔任過芝加哥聯合勸募(United Way)與芝加哥公立圖書館的首位亞裔董事會董事，她在退休後沒有停下服務社區腳步，華埠許多活動上仍可看到她親切的笑容與待人熱情的身影，她也是歐巴馬基金會成員。

華諮處目前是中西部規模最大的社會服務機構，每年有數千名亞裔移民家庭受惠。

芝加哥 移民家庭 華埠

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