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佛光普照三千界 法水長流五大洲 萬五人雲端共享國際佛光大會盛事

本報芝加哥報訊

「2021年國際佛光會世界會員代表線上大會」10月2日至4日雲端盛大登場，橫跨五大洲，使用8種語言，超過15,000位佛光人同步參與。齊聚雲端。新冠病毒疫情未歇，佛光會繼去年超越距離線上舉行後，今年全球佛光人再度雲端相聚，以「智慧與創新」走在實踐的道路上，以「愛與和平」化解全世界因疫情、天災人禍產生的不安。

開幕典禮上，創會總會長星雲大師透過影片，祝福全球佛光人：「把大會的歡喜、佛祖給我們的平安吉祥帶回去，永遠享受。」，大會主席由總會長心保和尚擔任，榮譽總會長吳伯雄、副總會長劉長樂致詞，來自聯合國的代表Andi Gitow祝賀。大會除了頒發「防疫有功獎」及追頒「抗疫有功特別獎」，疫情期間有許多不畏困難，深入災區將物資送到需要者手上的感人故事。會中並頒發「第三屆三好微電影」、「佛光之美攝影比賽」、「全球佛學會考」等表現優異的獎項。典禮後總會長心保和尚做大會主題演說「智慧與創新」，期許大眾以佛法智慧做為創新的根底，揭示佛光人「智慧創新」的實踐方向。

芝加哥佛光山住持覺麟法師指出：本次世界大會的主題是「智慧與創新」，佛光人所辦的活動方向將依星雲大師的指示「非佛不作」為原則。大師為幫助眾生以人間佛教深入佛陀「示教利喜」的真義，指出一個明確的方向。

芝加哥佛光協會會長周邁平作為分會場主持人表示：芝加哥協會獲得本年度全球佛學會考北美區「最佳佛學水準奬」首奬和「最佳傳承獎」。

此次大會採用中、英、日、法、葡、西、韓、粵共八種語言，由50人的翻譯團隊同步口譯，為確保流程順利，動員海內外逾百名資訊工程人員，共開了12個Zoom會議室，每個會議室達1000人上線的規模，部分共同議程則同步上線YouTube，大家都有機會參與。為了因應此次世界性的會議，Zoom總公司特別派駐專員，協助解決過程中的任何問題。在大會七大討論議題中，芝加哥佛光協會副會長王克英代表分組綜合報告，多位佛光幹部積極發言，為佛光會全球發展出謀劃策。

芝加哥協會的黃于文督導感歎：我們要繼續追隨星雲大師的腳步，不斷提升創新，第一分會副會長郭笑榮感動的說：整個開幕的過程中讓我充分的感覺到，佛光會是一個充滿人才與智慧，團結與合作，服務與領導相契合的一個大團體。

大會秉持星雲大師人間佛教的理念，以大師一筆字「智慧創新」作為主題，芝加哥協會理事孫偉銘表示：在全球疫情期間，佛光人充分利用現代科技，在全世界展開了多樣、各種形式的弘法活動。根據星雲大師的「智慧創新」的理念，促進弘揚人間佛教弘法多元化，科技化，家庭化，年輕化，社會化，全球化。讓佛光普照三千界，法水長流五大洲！ (人間社供稿) 。

芝加哥 疫情 雲端

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