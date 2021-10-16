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Asian Pop Up：香港電影新動力鄭伊健、任賢齊《洗碗天團》10/17芝加哥公演

本報芝加哥訊
《洗碗天團》由鄭伊健、任賢齊主演。
《洗碗天團》由鄭伊健、任賢齊主演。

好戲連場「光芒乍現：香港電影新動力」Asian Pop Up Cinema 新推出五部選映，已相繼於九月十五日至十月十二日期間在《亞洲躍動電影節》隆重放映，接下尾聲好戲是由沈錫然執導的《洗碗天團》，又名《大生意》由鄭伊健、任賢齊主演。

故事講述伊健飾演一名富二代，但遇上問題後人生失意，後來得好朋友任賢齊鼓勵，兩人決定一起合資創業，開設一間洗碗工場，而女主角談善言飾演一名社工，介紹了不少需要找工作的人去到小齊他們的洗碗工場工作。二位富二代，既無經驗，又沒有人生目標，两位老朋友買下洗碗工場做小生意，自以為壓到價，實情是中了套。幸好，兩人遇到熱心幫人的社工，隨即組成另類「洗碗天團」，在誤打誤撞，笑料百出下，這班雜牌軍，和一群不被社會接納的邊緣人幫助下，透過他們的純真和真誠，漸漸觸動著兩位一心想投機取巧的富二代，改變了兩位老闆唏噓枯燥的人生。

《洗碗天團》安排於10/17在芝加哥露天汽車影院ChiTown Drive-In公演，地址 : 2343 S Throop St, Chicago, IL 60608。在疫期間，露天汽車影院是安坐自已車廂內欣賞電影，絶對安全。

Asian Pop Up Cinema為一個電影藝術，以推動亞洲文化為使命而努力平台，有興趣深入瞭解朋友，請登臨asianpopupcinema.org網站。

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