大芝加哥地區華僑華人聯合會 舉辦紀念辛亥革命110周年網絡講座

華聯會舉辦的紀念辛亥革命110周年網絡講座成功完滿！

大芝加哥 地區華僑華人 聯合會（Chinese American Association at Greater Chicago）日前舉辦紀念辛亥革命110周年網絡講座。講座特別邀請了華東師范大學紫江特聘教授、曆史系博士生導師，近10年來將辛亥革命作為主要研究課題的許紀霖教授為大家演講。開場由華聯會理事長汪興無主持，主席鄭徵代表華聯會致歡迎詞。

鄭徵表示，謹代表大芝加哥地區華僑華人聯合會歡迎大家參加紀念辛亥革命110周年網絡講座，特別感謝芝加哥總領館邊志春副總領事在百忙之中前來參加今天的講座，非常感謝許紀霖教授從上海上線擔任今天的講座嘉賓，歡迎大家！

辛亥革命是中國 曆史進程中的一座里程碑。辛亥革命結束了統治中國几千年的君主專制制度，開啟了思想進步、民族復興的大門，在中國曆史上具有划時代的意義。孫中山先生和辛亥革命先驅為中華民族做出的曆史功勛永遠值得我們崇敬和紀念。

芝加哥僑界與辛亥革命有著深厚的曆史淵源， 1909年12月，孫中山先生在芝加哥成立了“同盟會”芝加哥分會，得到了芝加哥華人社區許多華僑的大力支持，著名僑領譚贊及芝加哥同盟會分會積極籌款支持孫先生的革命事業，芝加哥愛國僑領梅光培回國輔佐孫中山先生，出任臨時大總統府機要秘書。海外華人積極地投身到反帝反封建的革命斗爭中，成為辛亥革命的重要力量。孫中山先生曾說過，“華僑有功於革命，是革命之母”，高度肯定海外華人對辛亥革命的巨大貢獻。

今天我們舉辦紀念辛亥革命110周年活動是為了緬懷革命先烈，繼承振興中華的宏願，共同創造人類和平發展的美好願望。海外華人的命運與祖國緊密相連。孫中山先生振興中華的夙願正在且已經成為現實， 新中國的成立實現了民族獨立、創造了改革開放和社會主義現代化建設的偉大成就，中華民族偉大復興展現出前所未有的光明前景。 當前台海形勢復雜嚴峻。台獨行為嚴重危害台海和平穩定，損害中華民族根本利益， 也將把台灣民眾推向危險的境地。與孫中山先生維護國家統一和民族團結的願望和努力背道而馳。“我們重溫孫中山先生的主張，更能體會到他始終不渝地維護國家統一的重大意義，認識到堅持一個中國的重要原則。

芝加哥華僑華人長期以來積極為祖籍國的建設貢獻力量，積極推動中美關系發展，始終堅持一個中國原則、積極反“獨”促統、推進中國和平統一事業. 在今天，大芝加哥地區兩岸三地華僑華人在與全球華人共同慶祝辛亥革命110周年的同時，讓我們銘記孫中山先生等革命先輩振興中華的夙願，努力促進祖國發展，推動中美關系穩定發展，為推動世界和平進程做出更大的貢獻。謝謝大家！

邊副總在芝加哥華聯會紀念辛亥革命110周年

駐芝加哥總領館邊志春副總領事出席致辭表示，今年是辛亥革命110周年，海內外中華兒女將隆重舉辦一系列紀念活動。籍著大芝加哥地區華僑華人聯合會特別邀請著名曆史學家許紀霖教授舉辦紀念辛亥革命110周年網絡講座，謹代表中國駐芝加哥總領館預祝講座圓滿成功！

邊志春副總領事聲稱，孫中山先生和他所領導的辛亥革命結束了統治中國几千年的君主專制制度，開啟了完全意義上的近代民族民主革命，打開了中國進步的閘門，極大推動了中華民族思想解放和社會變革。中國共產黨繼承和發揚了辛亥革命事業，團結帶領中國人民浴血奮戰、艱苦奮斗，取得了新民主主義革命的勝利，建立了新中國，實現了民族獨立、人民解放，并進而創造了社會主義革命和建設的偉大成就，創造了改革開放和社會主義現代化建設的偉大成就，創造了新時代中國特色社會主義的偉大成就，中華民族偉大復興進入了不可逆轉的曆史進程。

孫中山先生和辛亥革命先驅倡導的全球華人聯合起來振興中華的宏願，一直激勵著海內外中華兒女共同奮斗，曆經百余年而不衰。紀念辛亥革命110周年，就是要緬懷以孫中山先生為代表的革命先驅和前輩英烈，繼承他們“振興中華”的宏願，發揚他們為實現民族復興而赴湯蹈火的革命精神。就是要加強中華兒女大團結，形成海內外全體中華兒女心往一處想、勁往一處使的生動局面，尋求最大公約數、畫出最大同心圓，匯聚起實現民族復興的磅礡力量！紀念辛亥革命，就是要堅定維護國家統一和民族團結，堅定推進中國特色社會主義事業，推進中華民族復興的偉大事業，積極推動搆建人類命運共同體，同世界各國人民一道，共同創造人類和平與發展的美好未來。

邊副總最后表示，讓我們一起期待許紀霖教授的精彩演講，重溫辛亥革命那段波瀾壯闊的曆史。希望美中西部僑胞與海內外中華兒女傳承發揚辛亥革命精神，傳承發揚中華民族崇尚正義、頑強堅毅，守望相助、昂揚進取的優良傳統和品格！也衷心祝福美中西部地區華人社區不斷繁榮發展，為促進中華民族偉大復興事業、為推動中美友好交流與合作作出積極貢獻。

演講嘉賓許紀霖，是華東師范大學-不列顛哥倫比亞大學現代中國與世界聯合研究中心中方主任，兼任上海市社聯委員、中國史學會理事。先后在香港中文大學、澳大利亞國立大學、新加坡國立大學、美國哈佛大學、台灣中央研究院、加拿大不列顛哥倫比亞大學、法國社會科學高等研究院、日本愛知大學、東京大學、德國柏林自由大學擔任客座教授或高級訪問學者。主要從事二十世紀中國思想史與知識分子的研究以及上海城市文化研究，近著有：《中國知識分子十論》、《啟蒙的自我瓦解》(合著)、《大時代中的知識人》、《近代中國知識分子的公共交往》（合著）、《脈動中國：許紀霖的50堂傳統文化課》等。《中國知識分子十論》一書2005年獲得首屆中國國家圖書館文津圖書獎。許紀霖教授為大家詳盡講解辛亥革命曆史，也讓與會者上了一收獲豐盛的歷史課。

美國華人科學家工程師及專業人士協會理事長肖小林，美國華人海外交流協會會長方燕輝，華聯會名譽主席、美中餐飲業聯合會主席胡曉軍，湖北同鄉會會長、華聯會法律顧問黃正東律師，華聯會副主席、和統會前會長吳灝，芝加哥華人藝術團紀念辛亥革命“圓夢“系列音樂會藝術指導武航健等僑社代表也在會中致詞，華聯會理事劉炯玲也在遠程出席會議并致詞。