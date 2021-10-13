將芝加哥州府大樓改頭換面 3設計獲獎

Solomon Cordwell Buenz提交的獲獎作品「One Chicago School」。(Solomon Cordwell Buenz)

芝加哥 市中心的州府大樓(James R. Thompson Center)，或許能從一座枯燥乏味的辦公大樓搖身一變，成為一座平地而起、擁有室內公園的「垂直社區」，上有頂層花園、中層有私人住宅、一層有商用空間，並連結芝加哥捷運 局車站；或許也可變身作為一座公立學校 的新模型，甚至網友今後拍照打卡的聖地—水上公園。

上述這些點子來自湯普森中心設計競賽的三個獲勝作品，該比賽由芝加哥建築中心(Chicago Architectural Center)和芝加哥建築俱樂部共同舉辦，旨在為這座前景不明、飽受爭議的後現代玻璃風格建築尋找新生的機會，獲勝作品均可獲得1000元獎金。

州府大樓始建於1984年，以第37任州長的名字命名，由德裔美籍建築大師雅恩(Helmut Jahn)設計，他以鋼鐵結合玻璃的後現代建築風格著稱；雅恩今年5月騎車被撞身亡。

州政府早前把這座標誌性建築掛牌出售。州府指出，該大樓年久失修，其維護費用終將拖垮州府財政，根據最近一次估算，這座17層大樓的維護費用需3億2500萬元。

儘管此次設計競賽與大樓的交易無關，但活動主辦方希望這三個獲獎作品能引起人們對大樓去向的討論；獲獎作品與已故設計師雅恩的回顧展一起，在芝加哥建築中心展出至10月，地址：111 E Wacker Dr, Chicago, IL 60601。

此次獲獎作品包括：

來自芝加哥建築公司Perkins&Will的設計「Public Pool」，特點是在州府大樓的中庭建造一座水上公園，並在樓上建酒店，該設計理念的目標是讓所有芝加哥人和遊客都能使用這座大樓。

芝加哥建築公司Eastman Lee Architects的建築師Christopher Eastman和Tom Lee，提出的「垂直社區」方案「Offset: The Vertical Loop」，他們提議在外牆或護牆(curtain wall)增加隔熱罩(thermal enclosure)，以解決該大樓多年來忽冷忽熱的樓內溫度控制問題。

芝加哥建築公司Solomon Cordwell Buenz的團隊提出的學校方案「One Chicago School」，專為那些對公共政策和公民參與感興趣的學生而設，旨在為他們提供學習、提問、激起改變的校園場所。