我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

芝加哥水質含鉛量超標 市府更換水管牛步挨批

記者張筠／綜合報導
芝加哥水資源含鉛量過高與水管材料有關，全市有近38萬7100條由鉛鑄成的水管，超過其他城市。（美聯社）
芝加哥水資源含鉛量過高與水管材料有關，全市有近38萬7100條由鉛鑄成的水管，超過其他城市。（美聯社）

芝加哥眾多社區的水質鉛含量嚴重超標，甚至是聯邦法律所允許濃度的兩倍，但芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)堅稱水資源安全、乾淨；研究發現，鉛含量過高屬於歷史遺留問題，與水管材料和更換成本有關，但即使市府已知此問題，也未及時處理，甚至出現一年前的數據至今未更新的情況，被批信息不透明。

伊州州參議員斯坦斯(Heather Steans)說，部分社區水資源含鉛量高達鉛中毒水平的六倍，多數屬於貧困社區，且非裔群體占比高；然而萊特福特堅稱芝加哥的水資源安全純淨，不少民眾不滿自己繳稅、支付很高的公衛費用，卻仍在飲用令人致命的水資源。

根據「鉛銅規定」(Lead and Copper Rule)，聯邦法律允許水資源的鉛含量最多只能有十億分之15，但芝加哥南部的年長居民瓦瑟曼(Wasserman)測試水資源後發現，數值介於24至40之間，遠超該標準；而根據聯邦環保署(EPA)的建議，任何一點鉛含量都不能接受，就算是低含量也會損傷大腦、心臟、腎臟等器官。

2020年芝加哥有64.4%的民眾檢測出水資源鉛含量超標，雖然市府將這些公布在官網上(https://bit.ly/3BmO0iL)，但媒體研究人員發現，該網站數據不完整，瓦瑟曼等居民一年多前檢測的數據至今未公布上網。

專家指出，芝加哥水資源含鉛量過高與水管材料有關，全市有近38萬7100條由鉛鑄成的水管，超過其他城市；且波士頓、紐約、底特律等大城市早在1950至60年代就停止使用鉛水管，但芝加哥直到1986年被聯邦禁止後才停用。

從經濟成本看，由鉛鑄成的水管在維修和更換時成本較低，萊特福特2020年9月曾宣布推出「更換鉛水管計畫」(Lead Service Line Replacement Program)，替符合條件的家庭免費更換，該計畫原應在2020年秋季開始，但申請通道直到2021年3月才開放。

由於先前過於嚴格的標準阻礙了民眾的申請，市府已將屋主的申請資格放寬為有一套獨立屋(single-family)，或兩套公寓、有18歲以下孩童、家庭年收入在7萬4550元以下的群體；該計畫預計在今年底更換600條管道，但目前僅更換了一條，完成度為1%；全市範圍內還有38萬7090條管道需更換。

相比之下，伊州紐瓦克(Newark)的更換效率就高得多，該市議會通過一項條例(ordinance)，允許市府在毋須屋主同意的情況下更換管道，因此平均每天更換逾100條管道，全市已更換2萬1000條，並檢查了另外7000棟樓房的管道情況，紐瓦克成為「無鉛管道」城市已有30個月。

芝加哥 檢測 伊州

上一則

將芝加哥州府大樓改頭換面 3設計獲獎

下一則

芝加哥大火150年 「著火之城」展還原歷史

延伸閱讀

檢拒起訴5槍擊嫌犯 芝市長不滿：讓暴力犯有恃無恐

檢拒起訴5槍擊嫌犯 芝市長不滿：讓暴力犯有恃無恐
州檢察官福克斯堅稱證據不足 批芝市長質疑不合適

州檢察官福克斯堅稱證據不足 批芝市長質疑不合適
芝加哥熊隊要出走 1.9億買阿靈頓賽馬場建球場

芝加哥熊隊要出走 1.9億買阿靈頓賽馬場建球場
拜登9/29訪芝城 聚焦企業強制接種

拜登9/29訪芝城 聚焦企業強制接種
芝市長提基本收入案 5000低收戶可月發500

芝市長提基本收入案 5000低收戶可月發500
芝2022年預算案公布 房產稅不調漲 增撥警力開銷1.4億

芝2022年預算案公布 房產稅不調漲 增撥警力開銷1.4億

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手