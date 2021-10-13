芝加哥水質含鉛量超標 市府更換水管牛步挨批

芝加哥水資源含鉛量過高與水管材料有關，全市有近38萬7100條由鉛鑄成的水管，超過其他城市。（美聯社）

芝加哥 眾多社區的水質鉛含量嚴重超標，甚至是聯邦法律所允許濃度的兩倍，但芝加哥市長萊特福特(Lori Lightfoot)堅稱水資源安全、乾淨；研究發現，鉛含量過高屬於歷史遺留問題，與水管材料和更換成本有關，但即使市府已知此問題，也未及時處理，甚至出現一年前的數據至今未更新的情況，被批信息不透明。

前伊州 州參議員斯坦斯(Heather Steans)說，部分社區水資源含鉛量高達鉛中毒水平的六倍，多數屬於貧困社區，且非裔群體占比高；然而萊特福特堅稱芝加哥的水資源安全純淨，不少民眾不滿自己繳稅、支付很高的公衛費用，卻仍在飲用令人致命的水資源。

根據「鉛銅規定」(Lead and Copper Rule)，聯邦法律允許水資源的鉛含量最多只能有十億分之15，但芝加哥南部的年長居民瓦瑟曼(Wasserman)測試水資源後發現，數值介於24至40之間，遠超該標準；而根據聯邦環保署(EPA)的建議，任何一點鉛含量都不能接受，就算是低含量也會損傷大腦、心臟、腎臟等器官。

2020年芝加哥有64.4%的民眾檢測 出水資源鉛含量超標，雖然市府將這些公布在官網上(https://bit.ly/3BmO0iL)，但媒體研究人員發現，該網站數據不完整，瓦瑟曼等居民一年多前檢測的數據至今未公布上網。

專家指出，芝加哥水資源含鉛量過高與水管材料有關，全市有近38萬7100條由鉛鑄成的水管，超過其他城市；且波士頓、紐約、底特律等大城市早在1950至60年代就停止使用鉛水管，但芝加哥直到1986年被聯邦禁止後才停用。

從經濟成本看，由鉛鑄成的水管在維修和更換時成本較低，萊特福特2020年9月曾宣布推出「更換鉛水管計畫」(Lead Service Line Replacement Program)，替符合條件的家庭免費更換，該計畫原應在2020年秋季開始，但申請通道直到2021年3月才開放。

由於先前過於嚴格的標準阻礙了民眾的申請，市府已將屋主的申請資格放寬為有一套獨立屋(single-family)，或兩套公寓、有18歲以下孩童、家庭年收入在7萬4550元以下的群體；該計畫預計在今年底更換600條管道，但目前僅更換了一條，完成度為1%；全市範圍內還有38萬7090條管道需更換。

相比之下，伊州紐瓦克(Newark)的更換效率就高得多，該市議會通過一項條例(ordinance)，允許市府在毋須屋主同意的情況下更換管道，因此平均每天更換逾100條管道，全市已更換2萬1000條，並檢查了另外7000棟樓房的管道情況，紐瓦克成為「無鉛管道」城市已有30個月。