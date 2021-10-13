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芝加哥大火150年 「著火之城」展還原歷史

記者張筠／綜合報導
芝加哥歷史博物館10月8日推出「著火之城：芝加哥的1871年」展覽，以此紀念芝加哥大火的150 周年。（取自博物館官網）
芝加哥歷史博物館10月8日推出「著火之城：芝加哥的1871年」展覽，以此紀念芝加哥大火的150 周年。（取自博物館官網）

芝加哥早在1871年前是一座以木材建成的城市，房屋、街道甚至水管都是由木頭搭建，雖然有良好的設計和周全的防火措施，1871年的一場大火仍將芝加哥的歷史徹底改變，芝加哥歷史博物館(Chicago History Museum)10月8日推出「著火之城：芝加哥的1871年」展覽，以此紀念該事件150周年，頗受歡迎。

芝加哥歷史博物館助理館長瓊斯(Julius L. Jones)表示，芝加哥原來堪稱擁有美國最先進消防設備的城市之一，但1871年氣候異常炎熱，加上乾旱影響，整個夏天頻發火災，導致消防資源耗盡，部分防火設備也出現故障，隨之而來的便是一場長達數日的大火，燒毀了芝加哥近3.5平方哩的地區，導致約10萬人無家可歸。

芝加哥1871年發生一場長達數日的大火，燒毀整座城市近3.5平方哩的地區，導致約...
芝加哥1871年發生一場長達數日的大火，燒毀整座城市近3.5平方哩的地區，導致約10萬人無家可歸。（取自博物館官網）

芝加哥歷史博物館展覽引領民眾回顧當年翻轉芝加哥歷史的這個秋日，還原這座木材之城被燒之前的樣貌，引導民眾思考身處火海時是什麼感受，應如何逃生，若能死裡逃生，應如何重建生活等。

展覽也展示許多被大火燒過的日常用品，定格當時民眾的生活細節；博物館指出，大火除了帶來毀滅，也以另一種方式創造出新元素：燒到生鏽的鐵勺、被燒成一團的大理石，以及乾草被加熱後出現特殊的顏色漸變等。

博物館人員表示，該展覽追求與以往不同的敘事方式，從細節上帶民眾回顧歷史，並感知不...
博物館人員表示，該展覽追求與以往不同的敘事方式，從細節上帶民眾回顧歷史，並感知不同群體在社會上的處境。（取自博物館官網）

瓊斯表示，本次展覽追求與以往不同的敘事方式，從細節上帶領民眾回顧歷史，並感知不同群體在社會上的處境，這也符合新冠疫情危機爆發後，公眾對社會不平等問題的思考趨勢。

該展覽也呈現了芝加哥復甦的過程，「重點不僅是城市復原的正面表現，也探討復甦過程中的各種不平衡與不平等」，從多元角度反思這場改變芝加哥城市和民眾生活的大火，其中一件重要展品是「芝加哥火焰環景」(Chicago Fire Cyclorama)的副本，通過AR技術帶給民眾沈浸式體驗，1893年該作品曾在世界哥倫比亞展覽上展出。

「著火之城：芝加哥的1871年」展覽將展至明年6月；芝加哥歷史博物館具體位置：1601 N. Clark St, Chicago, 60614，博物館開放時間為每周二至周六上午9時30分至下午4時30分，周日中午12時至下午5時。詳情可登錄https://bit.ly/3mi8T8t查詢。

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