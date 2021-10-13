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執法過當 芝加哥公校逾7700學生被送警處理

記者張筠／綜合報導
哈維2019年因違反學校手機紀律，被兩名警察按倒在地，並被電擊。（視頻截圖）
哈維2019年因違反學校手機紀律，被兩名警察按倒在地，並被電擊。（視頻截圖）

2019年初芝加哥Marshall高中發生一起警方在校內不當動用武力的案件，兩名警察因16歲學生哈維(Dnigma Howard)未遵守學校使用手機的規定，將她銬住甚至使用電擊槍(taser)，此事雖然已過兩年多，且許多學校已撤除校內警察的崗位，但近日聯邦教育部(DOE)公布的數據顯示，芝加哥有大量公校將僅是違反紀律或行為不規範的學生送交警方處理，且多為非裔和西語裔學生，甚至包括大量有特殊需求的學生。

根據事後公布的錄影，2019年1月29日，突然有一名警察接近將滿16歲的女學生哈維，只因她違反學校的一條簡單紀律：拿出手機，「(警察)要求我要不停課，要不就離開」，哈維因此轉身離開，該警察則抓住她並將她按倒在樓梯上，就在哈維滾下樓梯時，第二名警察介入，哈維最終被拖下樓梯。

「我腦海中想的是：要防禦，保護自己，確保不受傷，活著出來」，隨即警察兩次對她使用電擊槍；哈維事後回顧，「那感覺無法形容，精神、情緒、身體上都很痛，我也感到很丟臉(embarrassing)。」

原本僅是未遵守學校手機規定，但在短短幾分鐘內，哈維就從一名普通高中生變為一名面臨多項指控的罪犯。

數據顯示，類似哈維的案件在芝加哥公校系統(CPS)乃至全美數不勝數，2017-2018學年，芝加哥公校系統逾7700名學生被移交執法部門，相當於全市3%的學生，而哈維所在的Marshall高中，2019年有40%學生受警方處置，該比率為全市第二高，也是全市平均的14倍；在整個芝加哥公校系統中，有26所學校「學生被移交警方處理」的比率達全市平均的三倍多。

而像哈維等有特殊需求的學生，被移交警方處置的情況是一般學生的兩倍多，2017-2018學年Marshall高中有95名特殊學生，其中44人曾被警方處置。

哈維的父親雷諾提歐·哈維(Laurentio Howard)表示，學校管理人員在面臨與行為準則或紀律相關的問題時，太快移交警方處置；而警方若沒有接受妥當訓練，就很容易讓事態升級；雖然在多數校園執法案件中，警察不會用到電擊槍，但警方過度甚至暴力執法的行為給大量兒童青少年留下心理陰影。

哈維案件最終以公校支付30萬元與哈維家庭和解而告終，但代表哈維起訴芝加哥公校系統和警察部門的律師賽洛斯(Andrew Stroth)表示，學校與警察常定罪非裔和西語裔學生，一定程度上影響了司法公正。

警察 公校 芝加哥

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