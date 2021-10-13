執法過當 芝加哥公校逾7700學生被送警處理

哈維2019年因違反學校手機紀律，被兩名警察按倒在地，並被電擊。（視頻截圖）

2019年初芝加哥 Marshall高中發生一起警方在校內不當動用武力的案件，兩名警察 因16歲學生哈維(Dnigma Howard)未遵守學校使用手機的規定，將她銬住甚至使用電擊槍(taser)，此事雖然已過兩年多，且許多學校已撤除校內警察的崗位，但近日聯邦教育部(DOE)公布的數據顯示，芝加哥有大量公校 將僅是違反紀律或行為不規範的學生送交警方處理，且多為非裔和西語裔學生，甚至包括大量有特殊需求的學生。

根據事後公布的錄影，2019年1月29日，突然有一名警察接近將滿16歲的女學生哈維，只因她違反學校的一條簡單紀律：拿出手機，「(警察)要求我要不停課，要不就離開」，哈維因此轉身離開，該警察則抓住她並將她按倒在樓梯上，就在哈維滾下樓梯時，第二名警察介入，哈維最終被拖下樓梯。

「我腦海中想的是：要防禦，保護自己，確保不受傷，活著出來」，隨即警察兩次對她使用電擊槍；哈維事後回顧，「那感覺無法形容，精神、情緒、身體上都很痛，我也感到很丟臉(embarrassing)。」

原本僅是未遵守學校手機規定，但在短短幾分鐘內，哈維就從一名普通高中生變為一名面臨多項指控的罪犯。

數據顯示，類似哈維的案件在芝加哥公校系統(CPS)乃至全美數不勝數，2017-2018學年，芝加哥公校系統逾7700名學生被移交執法部門，相當於全市3%的學生，而哈維所在的Marshall高中，2019年有40%學生受警方處置，該比率為全市第二高，也是全市平均的14倍；在整個芝加哥公校系統中，有26所學校「學生被移交警方處理」的比率達全市平均的三倍多。

而像哈維等有特殊需求的學生，被移交警方處置的情況是一般學生的兩倍多，2017-2018學年Marshall高中有95名特殊學生，其中44人曾被警方處置。

哈維的父親雷諾提歐·哈維(Laurentio Howard)表示，學校管理人員在面臨與行為準則或紀律相關的問題時，太快移交警方處置；而警方若沒有接受妥當訓練，就很容易讓事態升級；雖然在多數校園執法案件中，警察不會用到電擊槍，但警方過度甚至暴力執法的行為給大量兒童青少年留下心理陰影。

哈維案件最終以公校支付30萬元與哈維家庭和解而告終，但代表哈維起訴芝加哥公校系統和警察部門的律師賽洛斯(Andrew Stroth)表示，學校與警察常定罪非裔和西語裔學生，一定程度上影響了司法公正。