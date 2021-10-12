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芝加哥經文處攜手僑社 酒會、遊行慶雙十

芝加哥訊
駐芝台北經文處處長姜森(右七）與嘉賓在國慶酒會中同賀雙十。(駐芝台北經文處提供）
駐芝台北經文處處長姜森(右七）與嘉賓在國慶酒會中同賀雙十。(駐芝台北經文處提供）

為慶祝中華民國雙十節，駐芝加哥台北經濟文化辦事處及僑社在8日至9日連續推出四場雙十活動，包括於「合眾俱樂部」（Union League Club）舉辦中華民國國慶酒會、雙十升旗典禮及國慶遊行及晚間的國慶餐會，吸引約3000人次熱情參加，展現對民主自由台灣的支持。

駐芝台北經文處處長姜森在經文處主辦的酒會中表示，面對疫情的挑戰，透過包括戴口罩、自我健康管理如疫苗等防疫措施慶祝雙十，看到各界民眾的熱情參加，深覺感動。

戴維斯（Danny Davis)、 凱利(Robin Kelly)、卡斯藤(Sean Casten)三位伊州國會眾議員及威州國會眾議員蒂分尼（Tom Tiffany)都出席了酒會，伊州財政廳長方仲華(Michael Frerichs）、伊州州參議員法勒爾(Dale Fowler)、布萊恩（Terri Bryant)及25區區長盧漢士(Byron Sigcho-Lopez)等，逾400位政商僑學界人士到場祝賀。

姜森表示，1911年10月15日國父孫中山先生就在芝加哥主持推翻滿清專制的慶祝會，來自伊利諾州的林肯(Abraham Lincoln)總統有關「民有、民治、民享的政府」理念，深刻影響國父的思想。今天台灣成為民主自由的典範，是經過許多人的犧牲奉獻才達到的。

中華會館前舉行雙十升旗典禮。(駐芝台北經文處提供)
中華會館前舉行雙十升旗典禮。(駐芝台北經文處提供)

芝加哥中華會館主辦的國慶升旗典禮9日上午舉行，緊接著下午在華埠推出雙十遊行，共50多個機關團體參與。

遊行由ABC電視台第7頻道華裔主播徐平(Judy Hsu)主持，中華會館主席伍健生及姜森致詞歡迎，今年共有12部花車、舞龍及獅隊，吸引數千人參與及圍觀。

華埠雙十遊行。(駐芝台北經文處提供)
華埠雙十遊行。(駐芝台北經文處提供)

9日晚間的雙十僑界餐會，除了僑界各社團參加外，還有許多來自中西部各校的台灣留學生也來同慶。

遊行 台灣 伊州

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