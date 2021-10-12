伊利諾州零售偷竊氾濫 成立特別工作組嚴打

零售業者表示，絕大多數顧客都很守法，但仍有少數消費者的偷竊與詐騙行為，讓他們防不勝防。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州的零售業 每年遭偷盜的損失高達450億元，為了打擊這些大型的竊盜組織，伊州 檢察長(Attorney General)羅武(Kwame Raoul)日前宣布成立「零售業犯罪組織專案特別工作組」(Organized Retail Crime Task Force)，集結全州的執法部門、零售業支持團體和大型零售商 ，像Lowe's、Home Depot、Walgreens、CVS和沃爾瑪(Walmart)，以振興經濟與保護被偷竊、詐騙和暴力所傷害的商家、客戶和員工。

洛爾表示，由於盜竊零售商店與詐騙案例增加，執法單位要更加留意這些可能來自有組織性的犯罪。他說專案組設有聯絡點，讓每個組內成員可以分享資訊，找出這些組織的犯罪模式。

洛爾說，專案組在全州與不同的司法管轄區和受害的零售商合作，致力於找出犯罪組織背後的首腦，而不是只逮捕作案的小偷。

他表示，盜竊組織多半透過網路商店銷貨，並常與走私人口、洗錢、毒品和偽造假貨有牽連。他說，去年因明州佛洛依德遭警察壓頸致死後所發生的抗議活動中，經調查發現有些搶奪暴動事件並不是臨時起意的行動，而是事先計畫好的犯罪活動。

伊利諾州警察主管凱利(Brendan Kelly)說，多數偷竊組織透過社交媒體聯絡來掩飾其行動。

威爾郡的州立律師與伊州律師協會總裁葛萊斯高(Jim Glasgow)說，伊州各郡的州立律師都支持這個新專案組的成立。

另外，華麗一哩協會(Magnificent Mile Association)總裁貝爾斯(Kimberly Bares)說，密西根大道(Michigan Avenue)是著名的購物區，許多人以為受害商家的損失與營業額比起來只是九牛一毛，或是向保險公司申請理賠就能彌補過來，但實際上店家的損失相當嚴重。

貝爾斯說，由於在該區域工作的員工將近有25萬人，因此打擊這些大型竊盜組織，不僅是為了振興經濟，還能保護商家安心開店，讓民眾安全購物。