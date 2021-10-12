我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

辦非法酒色派對逼青少年性交 加州婦遭控39罪

田納西州郵局槍擊案 含槍手3死 都是郵局員工

伊利諾州零售偷竊氾濫 成立特別工作組嚴打

記者陳曼玲／綜合報導
零售業者表示，絕大多數顧客都很守法，但仍有少數消費者的偷竊與詐騙行為，讓他們防不勝防。(特派員黃惠玲／攝影)
零售業者表示，絕大多數顧客都很守法，但仍有少數消費者的偷竊與詐騙行為，讓他們防不勝防。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州的零售業每年遭偷盜的損失高達450億元，為了打擊這些大型的竊盜組織，伊州檢察長(Attorney General)羅武(Kwame Raoul)日前宣布成立「零售業犯罪組織專案特別工作組」(Organized Retail Crime Task Force)，集結全州的執法部門、零售業支持團體和大型零售商，像Lowe's、Home Depot、Walgreens、CVS和沃爾瑪(Walmart)，以振興經濟與保護被偷竊、詐騙和暴力所傷害的商家、客戶和員工。

洛爾表示，由於盜竊零售商店與詐騙案例增加，執法單位要更加留意這些可能來自有組織性的犯罪。他說專案組設有聯絡點，讓每個組內成員可以分享資訊，找出這些組織的犯罪模式。

洛爾說，專案組在全州與不同的司法管轄區和受害的零售商合作，致力於找出犯罪組織背後的首腦，而不是只逮捕作案的小偷。

他表示，盜竊組織多半透過網路商店銷貨，並常與走私人口、洗錢、毒品和偽造假貨有牽連。他說，去年因明州佛洛依德遭警察壓頸致死後所發生的抗議活動中，經調查發現有些搶奪暴動事件並不是臨時起意的行動，而是事先計畫好的犯罪活動。

伊利諾州警察主管凱利(Brendan Kelly)說，多數偷竊組織透過社交媒體聯絡來掩飾其行動。

威爾郡的州立律師與伊州律師協會總裁葛萊斯高(Jim Glasgow)說，伊州各郡的州立律師都支持這個新專案組的成立。

另外，華麗一哩協會(Magnificent Mile Association)總裁貝爾斯(Kimberly Bares)說，密西根大道(Michigan Avenue)是著名的購物區，許多人以為受害商家的損失與營業額比起來只是九牛一毛，或是向保險公司申請理賠就能彌補過來，但實際上店家的損失相當嚴重。

貝爾斯說，由於在該區域工作的員工將近有25萬人，因此打擊這些大型竊盜組織，不僅是為了振興經濟，還能保護商家安心開店，讓民眾安全購物。

零售業 零售商 伊州

上一則

在任17年 馬州喬郡一市長被市議會趕下台

下一則

司機缺 北維福斯教堂公校12日起令校車跑兩趟

延伸閱讀

伊州新法未限採煤 學者：傷害環境不容忽視

伊州新法未限採煤 學者：傷害環境不容忽視
伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場
暴力充斥 伊州首富擬將Citadel總部遷離芝城

暴力充斥 伊州首富擬將Citadel總部遷離芝城
伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真
南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上

南加華人區時髦女賊求財心切 偷竊時露雙臀顧不上
伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13
馬州一名男子因不滿公寓對待年長居民的方式，8日槍殺該公寓內的兩名女性員工，案發後自首。（WJLA）

男子不滿年長居民待遇 槍殺公寓2女職員 作案後自首

2021-10-08 14:45

超人氣

更多 >
BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子

BMW退位 美第3季豪車銷售冠軍是這個牌子
美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？

美核子潛艦「康乃狄克」號南海撞上的是黃花魚箱網？
41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤
快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因

快看世界／不打算分享疫苗配方 莫德納創始人道原因
川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手

川普要賣華府酒店 虧損嚴重傳3.7億元脫手