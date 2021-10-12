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芝加哥節日購物提前上路 今年預料折扣不大

記者陳曼玲／綜合報導
今年芝加哥節日購物提早上路。(pexels)
今年芝加哥節日購物提早上路。(pexels)

根據Deloitte諮商公司預測，年末零售業的節日銷售(holiday sales)金額將達1兆3000億元，比去年增加7%到9%。但由於新冠疫情造成供應鏈與員工短缺，許多商家建議民眾提早準備節日採購，以免向隅。該公司並預測，由於運費和勞工成本提高，今年的商品折扣不會太大。

疫情爆發一年多來，零售商的營運頗受衝擊，原因包括在亞洲的供應商工廠因防疫關閉、港口雍塞導致貨運輸送延遲，以及倉庫員工和送貨的卡車司機短缺。

雖然大型零售商如沃爾瑪(Walmart) 和目標百貨(Target)稱目前的庫存至少比去年增加20%，但預期庫存售罄後，會因上述原因難以盡速補貨。

芝加哥供應鏈管理協會的副執行長肯特(Douglas Kent)說，由於運輸成本暴漲，公司支付的貨櫃運費比兩年前多十倍以上，員工短缺也造成薪資上漲。

疫情爆發以來，從衛生紙、雞翅到半導體晶片都缺貨，現在連玩具、書籍和衣服都面臨短缺。

德國玩具公司Ravensburger的北美地區總裁法藍基(Filip Francke)表示，因為現有的訂單數已很多，加上運貨速度慢，因此近日可能不再接受新訂單，以免出貨不及而影響零售商的節日銷售。

盧瑞區湖村(Lake Zurich)的玩具店老闆德爾(Rick Derr)表示，有一半的玩具工廠會延遲四到六周交貨，因此他提早下訂單，並建議父母提早採購。

另外在國外印刷的插畫類書籍也可能短缺。例如梅德森街書店(Madison Street Books)在去年春天實施「居家避疫」前幾天開幕，老闆莫爾曼(Mary Mollman)說原本訂貨保守，但現在大量預訂節日暢銷書，以免囤貨不及。

賣衣服和鞋子的零售商，像Lululemon和Dick’s Sporting Goods也因海外工廠關閉受影響，有些零售商還用空運補貨。

8月份工作的員工比兩年前減少27萬8100人，因此零售商預計在節日期間增加雇用70萬名員工，也調漲時薪吸引員工應徵。

零售商 疫情 供應鏈

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