西南航空周末取消2000航班 周一仍有數百班機受影響

西南航空在8日周末取消2000多個航班後，11日仍有600多個航班被取消或延遲。(取自西南航空臉書)

全世界最大的低價航空公司西南航空(Southwest Airline)，自8日至10日的周末期間取消2000多個航班，在全美包括芝加哥、休士頓、紐約 等各大機場內造成旅客大排長龍或被迫更改班機日期，此狀況延續至11日，仍有數百個航班被取消或延遲。

根據NPR引用航班追蹤網站FlightAward.com的數據報導，周一仍有355個航班被取消，以及581個航班延遲，取消的班次占航班的10%，比10日有30%航班被取消已略有改善。

根據西南航空網站，被取消航班的旅客可在原旅行日期的14天內重新預訂其他航班，或可要求航空公司以當初付款的方式全額退款。

另外，如果不選擇退款，可以得到西南旅遊基金(Southwest travel fund)，僅限訂票者本人在12個月內購買機票用。

根據gototravelgal.com版主建議，搭機旅客可主動打電話或透過西南航空的手機軟體app與客服人員聯絡重新訂票或退款事項。

西南航空公司歸咎此次班機取消混亂是由於天氣不佳、軍事訓練和交通控制中心人員有限等原因造成。FAA說8日的確曾發生上述問題，但並未嚴重影響其他航空公司的營運。

根據FlightAware，美國 航空在10日取消2%的飛航班次，有63個航班，而低價航空的精神航空(Spirit Airlines)則取消4%的班次，有32個航班。

西南航空說，由於新冠疫情期間的班次安排和機組人員減少，要完全恢復正常航班運作，可能還需一段時間。西南航空主席凱利(Gary Kelly)4日曾要求員工遵從聯邦政府的規定接種新冠疫苗 ，以便保障個人與乘客安全。

因此，西南航空飛行員協會(Pilots Association)向法院申訴要求與西南航空就疫苗接種進行協商，但聲明此次航班取消的問題是公司的管理失當，飛行員沒有參與任何正式或非正式的行動。