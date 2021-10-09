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芝加哥馬拉松賽10日開跑 參賽者需提供接種或陰性證明

記者陳曼玲／綜合報導
世界六大馬拉松之一的芝加哥馬拉松賽將於10日舉行，路跑全長26.2哩，途經芝市29個鄰里，是全世界馬拉松賽中道路最平坦、成績也最快的比賽。(取自芝加哥馬拉松大賽官網)
世界六大馬拉松之一的芝加哥馬拉松賽將於10日舉行，路跑全長26.2哩，途經芝市29個鄰里，是全世界馬拉松賽中道路最平坦、成績也最快的比賽。(取自芝加哥馬拉松大賽官網)

世界六大馬拉松之一的芝加哥馬拉松賽(Bank of America Chicago Marathon)去年因新冠疫情取消，今年將於10日舉辦第43屆比賽。主辦單位配合政府的防疫措施，要求所有參賽者提供新冠疫苗接種證明，或比賽日前三天內的病毒檢測陰性的報告，並提醒民眾注意賽程當天的加油地點、停車與道路封閉狀況。

芝加哥馬拉松賽全長26.2哩，途經芝市29個鄰里，北邊遠到瑞格利區(Wrigleyville)，南到橋港區，途中還會經過華埠。起跑點在葛蘭特公園(Grant Park)內，位於Columbus Drive 和Monroe Street的交叉口。

全賽程時間限制為6小時30分鐘，跑者必須以最慢每哩約15分鐘的速度跑完全程，才能列入正式成績。

10日當天7時20分開始進行男、女輪椅競速(wheelchair)，接著是手搖車(handcycle)競賽。馬拉松跑者自7時30分開始，依紅、藍、橘三組間隔30分鐘開跑，民眾可在9時30分進入葛蘭特公園觀賽。

交通管制方面，賽程途經地點於10日凌晨1時開始禁止停車，否則會被開罰單與拖吊。起跑點附近道路於10日早上7時封閉，預計在最後一名跑者通過後於9時30分重新開放。環區道路預計早上10時重開，林肯公園附近道路約在中午重開，西邊附近(Near West Side)下午1時30分重開，斐爾森地區(Pilsen)下午3時15分重開，布朗斯斐爾地區(Bronzeville)下午4時重開，全部道路在傍晚6時恢復通車。

葛蘭特公園內道路即日起關閉到周日晚上開放，附近街道在周一早上6時全部恢復通車。

主辦單位要求觀賽者在不得在起跑點或終點線加油助威，建議觀眾戴口罩在比賽途中為選手加油，賽後可到葛蘭特公園內的指定地區歡迎跑者。大會規劃最接近終點的第26哩加油區位於Michigan Avenue 和 Roosevelt Road交叉口。請上網查看其他指定加油地區：bit.ly/3mAXwIH。

馬拉松 芝加哥 華埠

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