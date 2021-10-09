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伊州新法未限採煤 學者：傷害環境不容忽視

記者張筠／綜合報導
伊州2020年共開採3200萬噸煤炭，其中超過一半由Foresight Energy公司(如圖)開採。(Foresight Energy臉書)
伊州2020年共開採3200萬噸煤炭，其中超過一半由Foresight Energy公司(如圖)開採。(Foresight Energy臉書)

伊利諾州州長普立茲克(J.B. Pritzker)近日簽署新法，包括到2045年前完全禁止燃煤和天然氣發電，積極向清潔能源轉換，旨在阻止並扭轉氣候變暖的局勢，但新法並未涉及伊州對氣候影響最大的採煤(coal mining)行業，環保學者稱，採煤對環境的傷害不容小覷。

根據聯邦環保署(U.S. Environmental Protection Agency)的數據，僅在2020年，燃燒伊州煤炭的外州公司就釋放了逾5700萬噸的二氧化碳，相比之下，伊州的煤炭和天然氣工廠同年共排放4600萬噸二氧化碳，該差異反映伊州仍是煤炭的主要供應地。

由於採煤行業給伊州創造大量就業機會，給州府提供可觀稅收，普立茲克等州府官員沒有設法限制採煤行業，密西根大學研究能源問題的公共教授拉貝(Barry Rabe)說，向伊州進口煤炭與在伊州開採煤炭完全是兩回事，兩者對環境和氣候的影響都不可忽視。

根據聯邦記錄，伊州2020年的採煤量在全美僅次於懷俄明州、西弗吉尼亞州和賓夕法尼亞州，全年共開採3200萬噸煤炭，其中超過一半由Foresight Energy公司開採，該公司開採的煤炭幾乎全部都輸出到其他州或國家；Foresight Energy以機器代替人工，從而降低成本，自動化技術使伊州去年生產的煤炭量與2003年相同，而人工節省了一半。

早在Foresight Energy十多年前宣布向伊州政界投入逾300萬元的競選捐款前，燃煤對氣候的影響就已廣為人知；該公司目前擁有的四個煤礦工廠經常違反聯邦對工作場所的安全和清潔規定，自2008年來，伊州有16名礦工殉職，其中五名死於Sugar Camp工廠，該工廠的傷亡率遠高於全國平均水平，此外Foresight Energy去年燃煤排放的二氧化碳量比伊州460萬輛汽車的排放更多，對環境造成嚴重影響。

伊州維權團體要求相關部門加強執法，但州府推出的環境保護新法中，沒有探討採煤行業對環境的傷害，而是強調新能源的重要性；州長發言人表示，轉向清潔能源後，伊州每年將減少62人過早死亡。

新法將通過獎勵措施來減少氣候污染，包括給電動汽車、風能和太陽能提供補貼，此外也將額外徵收7億元的稅，來支援芝加哥Exelon公司的兩座核電站，如此也將保住伊州成千上萬民眾的工作。

伊州政府也已計畫在2027年前關閉三座燃煤發電站，剩下的八座將僅燃燒伊州本地的煤礦，減少污染。

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