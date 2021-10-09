全球最美城市 芝加哥排名第二

Time Out最新「全球最美城市」排行榜出爐，芝加哥排名第二。(特派員黃惠玲／攝影)

芝加哥 今年由旅遊指南Time Out問卷調查「全球最美麗的城市」評選為全球第二美麗的城市，在北美排名第一。2萬7000名的投票者中有79%的票投給芝加哥，僅次於第一名的布拉格。排名第三到第五的分別是巴黎、阿姆斯特丹和維也納。

美麗的芝加哥有許多公園綠地、嘆為觀止的建築、清潔無比的街道，以及波光粼粼的密西根湖岸。

Time Out列出芝加哥前幾名的公園有：傑克森公園(Jackson Park)裡的鳳凰公園(Garden of the Phoenix)，或稱大阪公園(Osaka Garden)、阿法瑞百合池(Alfred Caldwell Lily Pool)、羅瑞公園(Lurie Garden)、芝加哥美術館的南方公園(South Garden)、南岸文化中心(South Shore Cultural Center)、加斐爾公園植物園 (Garfield Park Conservatory)、大公園玫瑰花園(Grant Park Rose Garden)、芝加哥植物園及橡樹公園植物園(Oak Park Conservatory)。

Time Out列出最適合欣賞天際美景的地點有：羅瑞公園(Lurie Garden)、芝加哥河岸步道 (Chicago Riverwalk)、約翰漢卡克中心(John Hancock Center)、愛德勒天文館(Adler Planetarium)、貝爾莫港(Belmont Harbor)、林肯公園(Lincoln Park)的南北邊池塘，以及中國城裡的譚繼平紀念公園(Ping Tom Memorial Park)等。

根據Time Out，芝加哥還被選為世界「最好玩的城市」第二名、「最有社區精神的城市」第二名、「最友善的城市」第三名。

另外Time Out列出可欣賞高樓或河濱美景的餐廳，有LH Rooftop、Offshore和RPM Seafood等。