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秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

記者陳曼玲╱綜合報導
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

趁著秋高氣爽，到郊外欣賞繽紛秋景與到果園採蘋果、品嘗蘋果派，是中西部民眾在秋季的一大戶外娛樂。芝加哥和附近地區有許多提供採蘋果的果園，因應新冠疫情，有些果園設置洗手台與要求戴口罩，或雇用臨時員工協助民眾排隊。

以下推薦芝加哥方圓100哩內可自採的蘋果園，如果偏好特別品種，可先上網查看該果園是否提供。Fuji和Ambrosia品種多在9月底已熟可摘，Golden Delicious則要等到10月中。

●All Seasons Orchard：有1萬5000棵以上的蘋果樹和梨子樹，開放採摘到31日。有Honeycrisp品種、現打蘋果汁、新鮮甜甜圈、現做焦糖，從芝加哥下城開車約1小時車程。採蘋果每人11到15元，14510 Illinois Route 176, Woodstock， 進一步信息可查詢：allseasonsorchard.com。

Apple Holler：原本是乳牛農場，後來轉型為威斯康辛州秋季必去聖地，有稻草敞篷車、麵包店、150年樹齡的橡樹森林、可採桃、梨和蘋果，有自釀啤酒與蘋果酒、蘋果汁雪泥冰。每人最低消費為1/4袋蘋果20元，5006 S. Sylvania Ave., Sturtevant, Wisconsin，官網：appleholler.com。

●County Line Orchard：印第安那農場，開到採摘到31日，可採向日葵花、南瓜，採蘋果秤重買，200 S. County Line Road, Hobart, Indiana，官網：countylineorchard.com

其他推薦果園還有Goebbert's Pumpkin Patch and Apple Orchard、Honey Hill Orchard、Jonamac Orchard、Jonamac Orchard、Kuipers Family Farm、Royal Oak Farm、 Valley Orchard等。

蘋果 芝加哥 Apple

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