伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

又到了每年最美的楓紅時期，根據最新公布的伊利諾州秋色報告，芝加哥與周邊地區，今年將在10月中旬開始進入樹葉轉變顏色的高峰，伊州 中部也會在10月中旬進入高峰，南部的秋色可望在10月最後一周出現。

這份報告是由伊利諾州自然資源廳與伊州觀光 廳聯合推出，相關資訊可查詢官網：https://reurl.cc/NZGVNQ，觀光廳表示，該網站詳列伊州各地樹葉變色的時間，且每周會定期更新信息。

根據網站公布的秋色地圖，大芝加哥地區的繽紛秋色高峰為10月中旬，最佳賞楓地點，包括飢餓石州立公園 (Starved Rock State Park)、 溫內巴勾郡(Winnebago County)的森林保留區、千禧公園、摩頓植物園(Morton Arboretum)。

密西西比河沿岸的大河區(Great Rivers Country)也在10月中旬可以看到最美秋天景色，其中葛雷納鎮(Galena)、皮爾馬逵特州立公園(Pere Marquette State Park)，以及介於雅爾頓市(Alton)到葛雷夫頓市(Grafton)間的大河路，都是最受歡迎的賞楓地點。

伊州中部「林肯之地」(Land of Lincoln)的秋色峰期，大約為10月中旬，最佳欣賞滿眼秋色的地點，包括Prairie Fruits Farm & Creamery以及大南瓜田農場(The Great Pumpkin Patch)、還有廣達1517畝的雅樂頓公園(Allerton Park)、迪卡圖爾湖(Lake Decatur)。

伊州南部的賞楓最佳時期為10月底，該區可以看到最美秋天景色的地點，包括蕭尼國家森林(Shawnee National Forest)、巨大城市州立公園(Giant City State Park)、靠近卡本帶爾市(Carbondale)的湖與步道區。