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CARC選區重畫圖 華人聚居地首列同區 亞裔居民數過半

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
陳增華推動華埠選區重畫不遺餘力。(特派員黃惠玲／攝影)
陳增華推動華埠選區重畫不遺餘力。(特派員黃惠玲／攝影)

由民間籌組的「芝加哥選區重畫諮詢委員會」(CARC)，公布了芝城選區重畫最新建議地圖，該委員會指出，新畫出的50個選區，打破以往民代以己身利益為重的窠臼，完全「以居民為本」取代，其中包括將華人聚居地點畫入同選區，使芝市終於出現史上首個以亞裔為多數的選區。

籌組CRAC的「改變伊利諾」(CHANGE Ilinois)代表范德克(Chaundra Van Dyk)6日說，芝加哥市每十年一次根據人口普查結果進行的選區重畫，以往幾乎都是由市議會自行作業，今年第一次由民間非營利組織規畫成立了「芝加哥選區重畫諮詢委員會」，並慎重遴選了13位來自各社區人士擔任委員。

她說，委員會共舉辦了41場公聽會，聽取來自525位民眾證詞，最終畫出了包括14個拉丁裔多數區、15個非裔為多數區，以及有史以來第一個亞裔為多數的選區。

華埠更好團結聯盟創辦人、CARC遴選委員會委員陳增華在選區地圖發表會中說，華人居民人口持續增加，華裔組織也不斷推動爭取將華人聚居地點畫入同選區，因為這對華人未來發展十分重要，目前全市亞裔人口已達7%，但市議會卻連一位亞裔議員(區長)都沒有。

華埠更好團結聯盟創辦人陳增華(中)、執行主任陳本恩(左)及芝加哥選區重畫諮詢委員...
華埠更好團結聯盟創辦人陳增華(中)、執行主任陳本恩(左)及芝加哥選區重畫諮詢委員會委員廖敏欣(右)。(特派員黃惠玲／攝影)

陳增華說，這份建議地圖，兩周前的版本雖然試圖將11區、12區以及25區的華人聚居地畫入同選區，但以華人為主的亞裔仍舊只占了48%左右，未超過五成，經過華埠更好團結聯盟與其他華人積極反應，6日出爐的新地圖，終於達到華人居民逾五成的目標，也就是成為芝加哥第一個亞裔居民占多數的選區。

CARC公布的選區重畫建議圖中，新的亞裔多數區包括華埠、阿默爾廣場(Armour Square)以及部分橋港區、麥金利公園區，陳增華說，如果此圖能夠順利獲得市議會支持，那麼未來就極有可能選出華人區長，或至少是絕對挺華埠的區長。

陳增華說，依照規定，市議會必須在12月1日前，針對新的選區地圖表決，最終版本要獲得50位區長中的41位支持才能過關，否則該地圖將加上反對議員提出的其他版本地圖，必須舉行全民公投決定。

雖然CARC推出的選區地圖(https://chicagoswards.org/final-map)，並非市議會投票版本，但陳增華鼓勵大家踴躍向所居住區的區長反應，讓「芝城首個亞裔多數的選區」夢想成真。

芝加哥選區重畫諮詢委員會經過多方面評估，推出的選區重畫建議地圖中，將華人聚居地點...
芝加哥選區重畫諮詢委員會經過多方面評估，推出的選區重畫建議地圖中，將華人聚居地點畫入同一選區(圖中粉紅色部分)。(官網截圖)

華人 亞裔 華埠

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