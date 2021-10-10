我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

蔡英文雙十演說 提「4堅持」阻止現狀被片面改變

河畔營地：西南郊度假休閒勝地籌建中 將打造成為芝加哥華人自己的郊外休閒與文娛中心！

本報芝加哥訊
出席河畔營地活動的華人工商界、社區人士。
出席河畔營地活動的華人工商界、社區人士。

由美中餐飲聯合會和芝加哥福建總商會聯合舉辦的“河畔營地”度假休閒文娛勝地體驗活動日前在位於芝加哥西南郊的鄉村田野中的Fox River河畔營地上隆重而熱鬧舉行，大芝加哥地區僑社各界代表出席了這個尚在籌建中的我們華人自己的度假勝地首次組織的活動，品嚐美食，交流聯誼，熱鬧開心。

總面積132英畝的“河畔營地” （Camp River Trails）位於西南郊的 Sheridan, IL，距芝加哥市約一個多小時車程，原為西北大學女童子軍營地，文娛活動中心，擁有近20個休憩過夜小木屋、野營設施齊全的度假休閒勝地。據悉是由芝加哥地區華人工商界有識之士籌資買下，並將打造成為芝加哥地區首家華人度假休閒勝地，弘揚中國文化的主題公園，目前相關設施正在積極籌建中。

美亞健康協會主任劉紅博士主持了當日的活動。美中餐飲聯合會會長鄭時坦致詞歡迎各界來賓，鄭會長表示河畔營地將在現有度假休閒營地的基礎上，打造有中國文化特色的旅遊景點和建築，豐富營地的設施與功能，成為芝加哥地區華人社區休閒度假、夏令營、野餐聚會、各種文體活動的基地。芝加哥福建總商會會長黃寶章也在致詞時呼籲商會會員們、各界社區人士大力支持，為打造芝加哥華人自己的郊外休閒與文娛中心盡力。

福建商會名譽會長、聯豐集團董事長倪舉凌也希望大家大力支持，共同打造我們華人自己的休閒度假文娛勝地。河畔營地代表宮宇容女士最後致詞感謝各界嘉賓的到來，感謝福建商會、美中餐飲聯合會對本次營地體驗活動的大力贊助，希望大家繼續關注營地的活動通知。

芝加哥 華人 中國

上一則

月入七萬 Lincoln Park 黄金中餐館 手快 DO DO Real Estate

下一則

味全 百味齊全上千品牌 - 銷售網遍美加中南美洲

延伸閱讀

檢拒起訴5槍擊嫌犯 芝市長不滿：讓暴力犯有恃無恐

檢拒起訴5槍擊嫌犯 芝市長不滿：讓暴力犯有恃無恐
暴力充斥 伊州首富擬將Citadel總部遷離芝城

暴力充斥 伊州首富擬將Citadel總部遷離芝城
中國假疫苗卡、伊維菌素流入美國

中國假疫苗卡、伊維菌素流入美國
中國製假疫苗卡、伊維菌素流入美國

中國製假疫苗卡、伊維菌素流入美國
芝加哥餐館與超市員工 即起可打加強針

芝加哥餐館與超市員工 即起可打加強針
大芝加哥華裔青年暑期政府實習結業

大芝加哥華裔青年暑期政府實習結業

熱門新聞

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

2021-10-05 15:32
羅賓內(左)和妻子(右二)被弟弟柏翰槍殺，友人幫他們的孩子發起募款。(GoFundMe頁面)

不滿藥劑師哥哥打新冠疫苗「害人」 弟弟殺兄嫂

2021-10-07 16:43
德州網紅莎柯伊遭殺害棄屍後，警方想向其丈夫採DNA前，疑畏罪自殺。 (KHOU)

德州網紅裸屍案 丈夫在警方採DNA前疑畏罪自殺

2021-10-06 21:30
桑柏格引誘三人至他的汽車旅館房間內殺害「祭獻」後毀屍。（谷歌地圖）

德州三男女被宗教狂徒誘入汽車旅館 遭祭獻肢解

2021-10-03 20:43
芝加哥市的最佳秋色，預計出現在10月的第二周，圖為去年秋季芝加哥藝術館旁公園的美麗景象。(特派員黃惠玲／攝影)

伊州秋楓季將至 芝美景10月中旬登場

2021-10-08 13:14
帶著孩子去蘋果園摘蘋果，是中西部每年秋天最受歡迎的家庭活動之一。(讀者提供)

秋高氣爽蘋果季 中西部家庭採摘樂

2021-10-08 14:13

超人氣

更多 >
中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍
美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了

美潛艦究竟在南海撞到什麼？中網熱議：中國漁民立功了
哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說

哈利、梅根已是假面夫妻？被曝人前燦笑私下無話可說
美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險

美核潛艦撞擊受損 專家：南海水下環境艱險
廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員

廣西女閃婚生子 「老公離奇失蹤」連婆婆都是演員