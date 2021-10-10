河畔營地：西南郊度假休閒勝地籌建中 將打造成為芝加哥華人自己的郊外休閒與文娛中心！

出席河畔營地活動的華人工商界、社區人士。

由美中餐飲聯合會和芝加哥 福建總商會聯合舉辦的“河畔營地”度假休閒文娛勝地體驗活動日前在位於芝加哥西南郊的鄉村田野中的Fox River河畔營地上隆重而熱鬧舉行，大芝加哥地區僑社各界代表出席了這個尚在籌建中的我們華人 自己的度假勝地首次組織的活動，品嚐美食，交流聯誼，熱鬧開心。

總面積132英畝的“河畔營地” （Camp River Trails）位於西南郊的 Sheridan, IL，距芝加哥市約一個多小時車程，原為西北大學女童子軍營地，文娛活動中心，擁有近20個休憩過夜小木屋、野營設施齊全的度假休閒勝地。據悉是由芝加哥地區華人工商界有識之士籌資買下，並將打造成為芝加哥地區首家華人度假休閒勝地，弘揚中國 文化的主題公園，目前相關設施正在積極籌建中。

美亞健康協會主任劉紅博士主持了當日的活動。美中餐飲聯合會會長鄭時坦致詞歡迎各界來賓，鄭會長表示河畔營地將在現有度假休閒營地的基礎上，打造有中國文化特色的旅遊景點和建築，豐富營地的設施與功能，成為芝加哥地區華人社區休閒度假、夏令營、野餐聚會、各種文體活動的基地。芝加哥福建總商會會長黃寶章也在致詞時呼籲商會會員們、各界社區人士大力支持，為打造芝加哥華人自己的郊外休閒與文娛中心盡力。

福建商會名譽會長、聯豐集團董事長倪舉凌也希望大家大力支持，共同打造我們華人自己的休閒度假文娛勝地。河畔營地代表宮宇容女士最後致詞感謝各界嘉賓的到來，感謝福建商會、美中餐飲聯合會對本次營地體驗活動的大力贊助，希望大家繼續關注營地的活動通知。