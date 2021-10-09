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《华裔美国二战退伍军人国会金牌颁奖典礼》美中区即将举行

本報芝加哥訊

美中地区颁章典礼將由同源會芝加哥分會在10/23/21 (星期六) 11:30am.-1:30pm在南富麗华大酒楼举行。

2017 年 5 月 4 日，美国参议員 Tammy Duckworth (IL),Thad Cochran (MS), Mazie Hirono (HI)  提案 (S.1050) 和美国众议员 Edward R. Royce (CA),Ted W. Lieu (CA) 提案 (H.R.2358) 提出了两党立法以通过  《华裔美国二战退伍军人国会金牌法案》。

2018 年 9 月 12 日，S.1050 在参议院获得通过。美国众议院于 12 月 12 日同樣通过了  H.R.2358 法案。 该法案于 同年12 月 20 日由特朗普总统签署成为法律（Pub. L. 115-337）。正式把华裔美国二战退伍軍人对美國的贡献寫入歷史。

美州同源会各分会(20个分会) 会员從2017年5月至2018年12月期間,在各州和國会, 不停地走訪435位國会眾議員和100位参議員。最终法案獲68位參議員和306两党衆議員支持背書。《华裔美国二战退伍军人国会金牌法案》得以通过  。

二战期間大约有二万多华人參战, 但能联络到的軍人後裔只有数千人。还在世的軍人人數也不多, 年齡都在90歲以上 ,而且分佈在美國各地。美州同源会根据此情，分別在全美17个分区会举行颁章典礼,Northern California,Houston,andWashington D.C. 已於７月, 和 9 月举行。详情可參閱https://www.caww2.org/regional-events

雖然这个最高荣誊金章是遲來的, 但能夠為这群勇士爭取他们应得的追封, 同源会和各地组織及社团合作成功地在2018年12月20 日獲得由特朗普前总统签署成为法律（Pub. L. 115-337），载入史册。

由於疫情关係、10/23/21《华裔美国二战退伍军人国会金牌颁奖典礼》只有二战退伍军人家属，颁奖嘉賓和同源会会员參加,将不会邀请兩岸官员和各社团领導蒞臨典礼。

當日將会现場Youtube 直播。

美國 勇士 眾議員

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