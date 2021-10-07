檢拒起訴5槍擊嫌犯 芝市長不滿：讓暴力犯有恃無恐

芝加哥市市長萊特福特不滿州檢察官拒絕起訴槍擊案嫌犯。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥 西邊奧斯汀區(Austin)上周五發生幫派街頭開槍火併，導致一死二傷，芝加哥警局當場逮捕五名開槍嫌犯，並以謀殺、嚴重毆打等重罪提控，然而庫克郡伊州檢察官 福克斯(Kim Foxx)卻拒絕起訴且全部釋放，此舉引起芝加哥市市長萊特福特及多名區長不滿，並公開要求福克斯重新考慮該決定，否則等於變相讓槍擊 犯有恃無恐。

根據警方報告，該起槍擊案發生在上周五早上10時30分，「四角販子」(Four Corner Hustlers)旗下的「盜屍」(Body Snatchers)幫與死對頭「傑克男孩」(Jack Boys)幫兩組人馬，光天化日下當街互相開槍，警方統計指出，兩邊至少共開了70多槍，造成三人中槍，其中一人死亡。

當時有警方在場目睹案件發生過程，也有多個影片拍攝下槍戰現場，不過，警方逮捕五名槍擊犯並送交福克斯檢察官辦公室後，檢察官卻拒絕起訴任何一人，理由是「證據不足」，一份警察報告提到，檢察官向調查人員解釋，該指控遭駁回，是因為槍戰僅是「雙方爭鬥」。

萊特福特與多名區長獲知此情況後，聯名致信給福克斯稱「此案確實負責，但我們真心敦促州檢察官親自察看證據」，萊特福特補充表示，「我覺得至少可以對開槍者提控，我們不能活在一個不需要負責任的社會」。

曾任聯邦檢察官的萊特福特警告，芝加哥的槍擊事件與暴力犯罪激增，而這些行為沒有受到一定的懲罰，等於向社會傳遞了危險信號，「暴力分子會覺得刑事司法系統不會追究他們的責任，等於助長這些人厚顏無恥的犯法，整個城市也會因此陷入混亂」。

芝加哥市議會過去已經多次因為起訴槍擊犯的議題，與福克斯有過衝突， 包括7月一名國民兵成員及8月一名7歲孩童遭槍殺案，這兩起命案，庫克郡州檢察官福克斯均拒絕受理。

29區區長塔里亞費洛(Chris Taliaferro)說，上周五槍擊案在他的轄區內發生，聽到檢察官拒絕起訴槍擊嫌犯後，他「非常震驚」，因為這些人又將回到街頭，「我保證他們很快又會繼續開槍」。