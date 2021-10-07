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州檢察官福克斯堅稱證據不足 批芝市長質疑不合適

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
庫克郡伊州檢察官福克斯。(福克斯臉書)
庫克郡伊州檢察官福克斯。(福克斯臉書)

原本對於芝加哥市市長萊特福特批評保持沉默的庫克郡伊州檢察官福克斯(Kim Foxx)，5日回應表示，市長對她的辦公室處理致命槍擊案的作法提出質疑，是「不合適」且「錯誤」的作法。

福克斯說，她不會透過媒體或其他非司法管道來「審案」，因為做為檢察官「無論辯護律師或是陪審員，都可以引用我們的話來確認我們所提出證據的可信度」。

福克斯說，針對上周的幫派開槍火併案件，之所以不起訴嫌犯，是因為沒有足夠證據支持重罪指控，警方陳述顯示，被逮捕的人拒絕告訴他們任何事情，但身為前檢察官的萊特福特卻堅持有證據可以立案。

萊特福特的說法是「我們有監視影片，還有多名穿著制服的警察在現場」，市長說：「至少發起該場槍戰的人必須被起訴。」

對此福克斯表示，市長萊特福的說法「不合適」且「錯誤」，她說，身為檢察官，應該很清楚在沒有充分證據前在媒體上討論案件，會對受到暴力影響的社區帶來傷害，「我們的工作不僅僅是逮捕犯人，而且還要定罪，在定罪的過程中，我們必須確保證據是最完整的」。

福克斯指出，就連警局第一副局長狄尼漢(Brendan Deenihan)也在市議會中作證表示，「攝影機的確拍下了整個事件，但還沒有足夠清楚顯示槍枝在哪些人手裡，也不足以對事件中的人提出控罪」。

福克斯並要求市長、警局能夠一起召開會議，將案件釐清。她說，如果警方收集到新的證據，她會重新評估是否提出控罪。

萊特福特說，她正在要求警探找到需要的證據，務必將兇手繩之以法，萊特福特也提到，她將要求聯邦檢察官介入調查此案，看看是否能夠將此事件立案，她堅決表示「暴力罪犯必須被追究責任」。

檢察官 警察 幫派

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