州檢察官福克斯堅稱證據不足 批芝市長質疑不合適

庫克郡伊州檢察官福克斯。(福克斯臉書)

原本對於芝加哥市市長萊特福特批評保持沉默的庫克郡伊州檢察官 福克斯(Kim Foxx)，5日回應表示，市長對她的辦公室處理致命槍擊案的作法提出質疑，是「不合適」且「錯誤」的作法。

福克斯說，她不會透過媒體或其他非司法管道來「審案」，因為做為檢察官「無論辯護律師或是陪審員，都可以引用我們的話來確認我們所提出證據的可信度」。

福克斯說，針對上周的幫派 開槍火併案件，之所以不起訴嫌犯，是因為沒有足夠證據支持重罪指控，警方陳述顯示，被逮捕的人拒絕告訴他們任何事情，但身為前檢察官的萊特福特卻堅持有證據可以立案。

萊特福特的說法是「我們有監視影片，還有多名穿著制服的警察 在現場」，市長說：「至少發起該場槍戰的人必須被起訴。」

對此福克斯表示，市長萊特福的說法「不合適」且「錯誤」，她說，身為檢察官，應該很清楚在沒有充分證據前在媒體上討論案件，會對受到暴力影響的社區帶來傷害，「我們的工作不僅僅是逮捕犯人，而且還要定罪，在定罪的過程中，我們必須確保證據是最完整的」。

福克斯指出，就連警局第一副局長狄尼漢(Brendan Deenihan)也在市議會中作證表示，「攝影機的確拍下了整個事件，但還沒有足夠清楚顯示槍枝在哪些人手裡，也不足以對事件中的人提出控罪」。

福克斯並要求市長、警局能夠一起召開會議，將案件釐清。她說，如果警方收集到新的證據，她會重新評估是否提出控罪。

萊特福特說，她正在要求警探找到需要的證據，務必將兇手繩之以法，萊特福特也提到，她將要求聯邦檢察官介入調查此案，看看是否能夠將此事件立案，她堅決表示「暴力罪犯必須被追究責任」。