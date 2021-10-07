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暴力充斥 伊州首富擬將將Citadel總部遷離芝城

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
個人淨資產達160億元的葛立芬，為伊州首富。(Citadel官網)
個人淨資產達160億元的葛立芬，為伊州首富。(Citadel官網)

伊利諾州首富、對沖基金Citadel執行長葛立芬(Ken Griffin)近日受訪表示，他可能會把Citadel總部從芝加哥遷到其他城市，他說，犯罪讓芝加哥這座城市，越來越像一個飽受戰爭蹂躪的國家。

葛立芬說，把芝加哥作為該公司的全球總部越來越有困難，因為這個城市充滿暴力，「我的意思是，芝加哥就像阿富汗」，然而這裡實際並沒有戰亂，因此更令人憂心。

葛立芬表示，他親眼看到他所住的大樓，樓下商店玻璃上有25顆子彈痕跡，還「有人試圖劫持大樓門口值勤的保全人員」，葛立芬是住在芝加哥市最高檔的住宅大樓，其所住的單位價格為5900萬元。

他還提到，這些情況都無時無刻提醒大家此間犯罪率有多高，「晚上9時多走路回家時，你不再感到安全，白天還會擔心孩子上下學是否安全，他說，「這不應該是我們城市的生活方式」。

葛立芬說，「人們對於犯罪的看法，已經開始讓Citadel芝加哥辦公室很難招募到人才」，他也無法告訴人們「這城市是一個安家的好地方」。

他警告，如果芝加哥再不改變，Citadel的全球總部離開芝城只是幾年的問題。

根據「富比世」富豪榜，葛立芬淨資產達160億元，他的Citadel管理了340億的資產，負責了全美20%的股票交易。

葛立芬是在出席芝加哥經濟俱樂部一場活動中，發表了上述談話，不過，他並沒有說明可能考慮將總部遷到何處。

他還提出了解決芝加哥現況的方案，包括改革該市的養老金制度，加強執法，改善學校。

葛立芬是前伊州共和黨籍州長朗納(Bruce Rauner)的主要支持者，他曾慨捐3600多萬元為朗納助選，而為了阻止現任州長普立茲克提出的「累進式稅制」通過全民公投，他還投入4600多萬元推行反對活動，成功於2020年的全民公投阻止了該稅制的施行。

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