伊副州長首訪芝華裔博物館 肯定華裔貢獻

伊州副州長史特拉頓(中穿黃色上衣者)參觀芝加哥美洲華裔博物館。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州副州長史特拉頓(Juliana Stratton)5日到位於華埠的芝加哥美洲華裔博物館 參觀，這也是她上任來首度到訪該博物館，史特拉頓表示，她對博物館的豐富與特別館藏非常驚艷，她也提到，明年實施的伊州「亞裔美國 人歷史平等教育法案」(The TEAACH Act)，將進一步彰顯包括華裔在內所有亞裔在美發展足跡。

伊州副州長史特拉頓(右二)到訪芝加哥美洲華裔博物館，館長劉振斌(右一)、華埠博物館基金會前會長梅素蘭(左)及25區區長盧漢士(左二)、伊州州眾議員馬靜儀(右三)到場歡迎。(特派員黃惠玲／攝影)

美洲華裔博物館館長劉振斌、華埠博物館基金會前會長梅素蘭及多位董事，還有伊州州眾議員馬靜儀、25區區長盧漢士等都到場歡迎，劉振斌說，該館為中西部唯一一家華裔博物館，博物館使命是通過展覽、教育和研究，促進對華裔美國文化的欣賞，並保護主要在中西部的華裔美國人的過去、現在和未來。而博物館願景是與全國各地的組織、訪客和社區領袖合作，講述主要在中西部的華裔美國人的故事。

他說，博物館大樓前身為Quong Yick Co.，2005年5月21日改建為博物館對外開放，2008年9月曾遭遇大火，一度關閉整修，直到2010年才重新開放。

史特拉頓說，她就住在離華埠不遠的Bronzeville區，之前一直想到華埠博物館參觀但無機會，這次終於成行實現心願，她說，獲得州參眾議會表決支持及州長簽署的「亞裔美國人歷史平等教育法案」，將規定從2022學年起，全州幼稚園到高中公校，都必須教授亞裔美國人歷史課程，她說，從華裔博物館的中餐發展、華人鐵路工歷史等展覽，都可以清楚見證華人在美國歷史進程中，有不可抹滅的貢獻。

她也提到，過去一年仇恨亞裔犯罪不斷發生，藉著博物館的各種文化活動，將有助於更多人認識與了解華裔，這也將是打破族裔仇恨的重要一步。