伊州完全接種66歲婦女染疫亡 家人噩夢成真

66歲的坎迪斯.艾爾斯，雖然完全接種但仍不幸染疫病歿。(艾爾斯網路訃告截圖)

伊利諾州春田市的艾爾斯(Ayers)一家人，懇求至今仍對疫苗 持懷疑態度的人快去接種，因為他們家中的母親雖然曾接種疫苗，但免疫功能低下，7月底一趟密西西比州 訪友之行，就感染了新冠而死亡，而密州當時為美國全美疫苗接種率最低的州。

這名66歲過世婦女的兒子艾爾斯(Marc Ayers)說，「我們一家人都聽從醫生建議接種了疫苗，也遵行保持社交距離、戴口罩等防疫措施，然而，卻因為其他人拒絕施打疫苗，讓我們仍舊必須面對喪親之痛」。

艾爾斯說，家人推測母親坎迪斯.艾爾斯(Candace Ayers)是去拜訪密西西比州的一位家庭朋友時，感染了新冠病毒。

坎迪斯也是伊州 600名完全接種但仍死於新冠病毒的民眾之一，伊州衛生廳數據顯示，9月份該州有278人已接種卻還是染疫病歿，這些死亡者中，有53％都是跟坎迪斯一樣具有潛在身體健康問題，或是免疫功能低下，此外，完全接種仍感染病毒過世的群體中，有87％超過65歲。

艾爾斯說，當爸媽提到要去密州探望一名友人的妻子時，他就感到擔心，這名過世友人是因為染疫後心臟病加劇死亡。「後來我母親問了醫生，醫生說只要接種了疫苗就沒有問題」，他說「很後悔當時沒有再去詢問其他醫生意見」。

他表示，母親不僅年齡大了，而且有自身免疫疾病「風濕性關節炎」。

7月中旬，密西西比州的病例激增，而該州州長里夫斯(Tate Reeves)卻批聯邦政府要求人們在室內戴口罩，是「愚蠢且有害」的行為，州長還放話稱，在密西西比，人民相信自由。

7月底，坎迪斯去了密州並待了四天，當時密州確診率高居全國第三高，「我母親從密州返回伊州的路上，就已經出現了染疫症狀」，原本家人覺得母親已經接種疫苗不會有事，然而病情越來越嚴重，7月28日病毒檢測果然為陽性，「母親後來到醫院就診，吃了一些抗生素後返家，8月初，又因為情況欠佳送回急診室」，最後母親不得不使用呼吸機，直到9月初過世。