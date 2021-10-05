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培德「疫境安居」啟動 助申請伊州緊急住房補助

特派員黃惠玲／芝加哥報導
培德中心社區服務幹事譚穎新說，即日起培德推出「疫境安居」項目，協助民眾申請州府租金與水電費補助。(特派員黃惠玲／攝影)
培德中心社區服務幹事譚穎新說，即日起培德推出「疫境安居」項目，協助民眾申請州府租金與水電費補助。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州第二區州眾議員馬靜儀4日呼籲需要協助的租客，向伊州福利廳(IDHS)提出緊急住房紓困申請，她說，該計畫目前仍有多達5億資金可協助居民解決「無家可歸」的可能難題；培德中心也表示，即日起該中心提出上述計畫的免費申請服務，通過審核者將可拿到最多12個月的房屋補助。

馬靜儀說，伊州禁逼遷令經過多次延長，已經於3日畫下休止符，為了幫助因為疫情仍然陷在經濟困境的民眾，能夠保有基本住房環境，州府現階段將繼續提供租金補助給緊急需要的民眾使用。

培德中心負責協助大家申請緊急住房紓困申請的譚穎新說，該中心上周才開始推出申請租金補助的服務項目，凡在疫情期間(從去年3月13日及之後)積欠租金、水電費的伊州民眾，或無力繳交未來三個月房租的居民，都可以申請該項名為「疫境安居」的補助。

申請者資格：伊州居民、經濟受到新冠疫情影響、家庭收入低於該區中位收入80%，而其中收入低於中位數50%的家庭，將列入優先補助對象，譚穎新說，低於中位收入五成的標準：一人年收不能超過3萬2600元，兩人最高限制3萬7300元，四人則為4萬6600元。

申請此項補助者，不可同時申請其他疫情期間的房租或水電補助；此外，此紓困金將優先考慮給移民、難民與英語能力有限者。

申請者需提交以下各項文件：身分證明、住址證明、收入證明、疫情經濟困難證明，以及逾期未付的租金、水電費證明，或經有關部門評估其居住環境惡劣不宜居住，或面臨被驅逐者。

相關詳請，可電培德中心移民服務站(312)328-7947，或查詢網站：www.puitak.org。

疫情 租金 伊州

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