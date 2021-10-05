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「禁逼遷」終止 數萬伊州居民恐無家可歸

特派員黃惠玲／芝加哥報導
數以萬計的伊利諾州居民，恐面臨逼遷。(pixabay)
數以萬計的伊利諾州居民，恐面臨逼遷。(pixabay)

伊利諾州禁止逼遷命令在3日到期，這也意味著數以萬計的伊州民眾，即將可能面臨被迫搬家或房屋遭到法拍的情況，庫克郡與芝加哥市目前都陸續推出一系列方案，協助這些恐無處可住的民眾度過難關。

根據聯邦人口普查局於9月22日發布的統計顯示，伊州超過六萬人將在未來兩個月遭逼遷，另外還有20多萬人稱在未來兩個月，房屋可能會被法拍。

針對許多民眾的困境，庫克郡郡長普瑞科溫可(Toni Preckwinkle)日前宣布推出第二輪的租客與房東救助，她鼓勵符合資格者踴躍申請，庫克郡共將提供額外的7500萬元，作為該郡緊急租客與設備援助計畫(Cook County Emergency Rental and Utility Assistance program)資金。

凡居在庫克郡的居民，無論是租客或房東，如果正在經歷無力支付租金或收入因為短收房租而遭遇困難者，均可提出申請該經費作為繳交房租、水電及其他房屋開銷之用。

該申請的收入上限，分別為：個人年收5萬2200元，夫婦5萬69650元，三口之家6萬7100元，四人之家7萬4550元等，如通過審核，最高可拿到18個月的相關補助，詳情可查詢官網：https://reurl.cc/zWr3v6。

芝加哥市以及伊利諾州也宣布了新一輪的援助房客方案，芝市市長萊特福特4日發文說明了系列措施，包括法律服務、租金補助等，她提醒租客，房東逼遷令必須經過一定的司法程序，再由庫克郡警長辦公室到場執行，否則房東無權將租客財物擅自移除或自行逼遷。

芝加哥市同時也提供免費法律援助給面臨困難的租客，有需要者，可電(312)347-7600；租金補助方面，可到官網：Chicago.gov/RentHelp提出申請，最多可拿到15個月的租金補助，如果需要立即的臨時收容服務的民眾，可電311查詢。

伊州州長普立茲克表示，透過伊州住屋發展局(IHDA)的協助，該州已經協助4萬9100戶家庭，取得4億4300萬元的緊急租房補助金，目前該基金還有5、6000萬元經費可供符合資格民眾申請，有需要者，可電IHDA(866)454-3571，或查詢官網：ilrpp.ihda.org。

租客 庫克 租金

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