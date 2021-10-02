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伊州9月新冠死者破千 7個月來最高

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
伊州9月染疫死亡破千，但9月底住院、確診都出現下降，且施打疫苗人數增加。(特派員黃惠玲／攝影)
伊州9月染疫死亡破千，但9月底住院、確診都出現下降，且施打疫苗人數增加。(特派員黃惠玲／攝影)

伊利諾州新冠疫情因變種病毒掀起夏日確診高峰，也導致剛結束的9月，成為伊州從今年2月以來死亡人數最多的月份，統計顯示，9月共有1023人死於新冠病毒，比8月份的死亡人數506個高出兩倍，更比7月份僅222人喪生多出逾四倍。

數據指出，伊州上次死亡超過千人的月份為今年2月，該月因染疫病歿人數為1273人，一般說來，疫情期確診人數最多時期後一段時間，死亡人數才會升高，因為感染病毒後到死亡，須經歷一段發病與治療時間。

從去年3月伊州爆發疫情至今，單月最高死亡紀錄為去年12月，當時高達4212人在一個月內染疫過世，到9月30日為止，全州死亡人數已經累積到2萬4976人。

伊州9月30日共新增3344名確診，這也是過去七天來的高峰，不過，好消息是，該州平均單日新增感染人數持續下降，過去七天的每日新增平均數為2699人，而在9月4日之前的七天，單日新增確診平均高達4440人。

伊州住院人數也同樣呈現下降趨勢，到9月29日為止，該州有1885人因為感染新冠而入院，上一波住院高峰為9月9日之前七天，當時住院人數有2304名。

住進加護病房的患者也有改善，不過，部分地區的醫療系統的可用ICU仍然非常緊張，例如該州南部20個郡縣，也是疫情較為嚴重地區，兩周前幾乎用罄所有加護病床，到9月29日情況稍微好轉，但也僅有五張可用ICU病床。

伊州全州的確診率也在減低，上月29日七天平均確診率為2.2%，比9月初的4.8％大幅降低，分析指出，9月初確診暴增，主要因為各級學校開學，校園紛紛展開對於返校學生、教職員的病毒檢測，因而增加了確診人數。

伊州疫苗施打率也逐漸上升，9月29日之前七天的平均單日施打數為2萬3885劑，比前一周的1萬8824劑提高不少，目前不清楚劑量數增加是否與開放施打補強針有關。

伊州12歲及以上符合施打疫苗資格的完全接種率為65%。

伊州 疫情 疫苗

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