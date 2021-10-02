居民停車許可遭濫用 芝區長提廢除

芝加哥15區區長羅沛茲，提議取消全市2000多個區域的居民街道停車許可，以防範遭濫用。(特派員黃惠玲╱攝影)

為了便利芝加哥 市民於社區街道停車，芝加哥議員向市府書記官(Chicago Clerk)瓦倫西亞(Anna Valencia)提議，「廢除發售居民停車許可」(residential permit parking)，改以市民車主名下有多少輛車為計算基準，由「累進式收費」的芝加哥車輛貼紙(city sticker)取而代之。

15區區長羅沛茲(Ray Lopez)趁瓦倫西亞提出改革社區街道停車時表示，越來越多芝加哥居民把自家的車庫挪作他用，然後再把所有車子都停到社區街道，他提議將居民社區停車許可，改成漸進式收費的市府汽車 貼紙。

瓦倫西亞並未拒絕這項激進的改革方式，但她呼籲委員會能夠審慎評估考慮，盡量讓芝加哥市擺脫對罰款與收費的依賴。

羅沛茲試圖說服瓦倫西亞時說，很多車主在申請了居民停車許可證後，最終還是找不到停車位，「這讓民眾十分沮喪」，他表示，儘管市府酌收額外25元的費用，但一些居民卻投機取巧，在支付了上述費用後，將這些社區停車許可或單次使用的客人停車許可違法出售。

「假使無法確實執行停車許可的適用範圍，那就完全浪費了該措施的原始立意」，羅沛茲說，「整個城市的每個街區，都變成越來越像居民停車場，看起來就是政府在搶錢，雖然執政者可能並非故意這樣做」。

社區居民停車許可證的發行，是源自於1979年東北伊利諾大學附近的街道，此作法迅速成為車位緊張的芝加哥市所推崇的綜合解決方案。

芝加哥市目前共發行2000多個社區的路邊停車許可證，每個社區都有不同的停車證號碼，住戶購買後張貼於車輛前擋風玻璃上。

今年到8月30日止，芝加哥共售出每張25元的年度社區居民停車許可證13萬9004張，另外還售出包含15張一套售價8元的單日停車許可證共15萬9992張。這兩種停車許可，共為市府增加了460萬元收入。