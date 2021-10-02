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中領館慶十一 趙建：中美合作共贏

【芝加哥訊】
駐芝中領館總領事趙建。(雲端招待會視頻截圖)
駐芝中領館總領事趙建。(雲端招待會視頻截圖)

中國芝加哥總領館日前舉辦了一場「慶中秋，迎國慶」雲端招待會，總領事趙建在活動中表示，中國一直為人類和平進步事業而奮鬥，中華文明推崇「以和為貴、和而不同、和合共生」。中國一貫主張國家不分大小、貧富、強弱，都是國際社會的平等成員，都應互相尊重、和睦相處，必須合作共贏、共同發展。他也特別感謝中西部推動參與中美民間交流，為兩國搭建友誼橋梁。

趙建在雲端會中表示，中華人民共和國成立72周年，共產黨帶領全國人民創造了人類歷史罕見的發展奇跡，2020年中國經濟總量邁上了上百億元人民幣新台階，穩居全球第二大經濟體、第一大貨物貿易國地位，中國也實現了第一個百年奮鬥目標。開啟全面建設社會主義現代化國家新征程、響起了朝向第二個百年奮鬥目標進軍的號角。

他也提到，1921年中國共產黨成立，1949年建立了新中國，新中國成立後，中國人民自力更生、砥礪前進、艱苦奮鬥建成了世界第二大經濟體，全面建成小康社會、徹底消除貧困、造就了世界上人口最多的中等收入群體和規模最大的社會保障體系。

如今全國人民以習近平同志為核心的黨中央堅強領導下，全面建成富強民主文明和諧美麗的社會主義現代化國家而努力奮鬥。

包括芝加哥市市長萊特福特、伊州檢察長羅武及多位民代官員、社區領袖，也分別錄製了影片，在雲端慶祝會中表達祝賀。

當天還有許多精彩文娛節目演出，刮女高音廖丹演唱「我愛你中國」、古箏演奏家關孟華演奏「月兒高」、西北大學音樂系博士生丁一演奏廣東名曲「平湖秋月」等，以及中國國家京劇院一級演員于魁智、李勝素演出「長生殿」等目。

中國 雲端 芝加哥

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