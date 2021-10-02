射殺芝華裔外賣郎 18歲兇嫌落網 被控一級謀殺罪

芝加哥警局宣布，槍殺外賣郎邵喬明的18歲兇嫌瓦特斯已經落網。(芝加哥警局提供)

芝加哥 警局9月30日宣布，槍殺57歲華裔外賣郎卲喬明(Qiaoming Shao，音譯)的兇嫌已落網，報住芝加哥的18歲瓦特斯(Anthony Watts)，在案發現場即遭逮補，警方以「一級謀殺重罪」與「妨礙身分識別輕罪」提控。

根據警察 紀錄顯示，邵喬明27日晚間8時30分中槍時，是坐在停放於West Grenshaw St. 1300號附近的路邊車上，歹徒從近距離向其開槍，子彈從受害者左手臂貫穿身體，現場只發現一個子彈殼，推測槍手開了一槍就導致邵喬明喪命。

警方指出，在槍案發生後不久，警察在案發現場逮捕了嫌犯瓦特斯。

據可靠消息指出，邵喬明是在18街一家外賣中餐館工作，當時他正送餐到槍案發生地點的社區，附近居民告訴警方，曾看到一輛藍色的轎車緊跟在邵喬明車子後面停下，然後有男子下車後朝邵喬明車輛靠近。

認識邵喬明的友人說，邵喬明居住在橋港區連棟屋，平時勤奮努力，家中突然發生巨變，讓親友震驚悲痛。

華埠社區對於這次警方迅速逮捕槍手，都給予最高肯定與感謝，也期待司法公平，讓兇狠殺手能夠受到最嚴厲懲罰。警方目前則仍未說明該起致命槍擊案，究竟是因為搶劫或其他原因引起。

9月27日邵喬明的遇害，是芝加哥市過去不到兩年內，所發生的第四宗華人遭槍殺案件，而這四起血案，共造成五名華人失去寶貴性命。

2020年2月9日，38歲的汴華一與39歲的熊偉忠在華埠廣場後面的住宅區停車場遭槍殺，警方之後逮捕了20歲兇嫌湯馬斯(Alvin T. Thomas)，目前湯瑪斯仍關押監獄不得保釋，全案仍在審理。

2020年12月21日，33歲的關帥在橋港區家門口遭遇劫車並不幸被歹徒槍殺，警方隨後逮捕了16歲兇手，並以一級謀殺控罪，這名16歲槍手為累犯，但因仍屬未成年，因此未公布姓名。

2021年1月9日，芝加哥大學博士班中國留學生 范軼然(30歲)，在芝大主校區附近的公寓樓停車場遭槍殺，疑精神狀況有異的瘋狂槍手南丁格爾(Jason Nightengale)在殺了范軼然後，又連續其他四名無辜民眾，兇嫌最終遭警方擊斃。