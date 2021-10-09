北美雲來集系列講座

9月26日北美雲來集系列講座，邀請星雲文化教育 公益基金會秘書長張靜之女士，分享基金會成立以來，篳路藍縷、衆志成城為社會服務的艱辛歷程。與基金會的六項工作 目標：全球抗疫、兩岸交流、教育扶貧、文化助殘、少兒環保、及傳統文化。近3000人透過線上觀看，共襄盛舉。

星雲文化教育公益基金會的成立，致力於推行文化教育，普惠大衆。弘揚佛光山開山星雲大師「做好事、說好話、存好心」

的佛法公益理念。在2020年新冠肺炎疫情爆發初期，基金會就秉持星雲大師「無緣大慈、同體大悲」的精神，跨越國界、不分種族，將物資送到最需要的地方。

張靜之女士並向大衆展示基金會在藏區扶貧，協助優秀貧困大學生圓大學夢。星雲大師說慈善是關愛不是作秀，基金會體現了施者受者等無差別的佛法理念。在援助殘疾人、少兒環保大賽、贊助文化講座、以及出版星雲大師全集簡體中文版等過程中，儘管遇到了各種各樣的困難，基金會始終堅信星雲大師的「有佛法就有辦法，堅持不懈地傳遞愛與善的力量。

芝加哥 佛光協會督導黃于紋表示，張靜之女士聲音清晰誠懇，他對工作的熱忱和激情令人敬佩。如果當事人沒有身歷其境，是沒有辦法體會那種焦慮，和繼續下去承擔責任自責。面對挫折和無助的時候，唯有用自己的信仰和願力去堅持下去。大師説要做自己的貴人，才能達成目標。學佛修行的智慧，才能夠不畏艱難、勇往直前。

基金會積極推動青少年科技文化交流活動，組織了巴西南華大學如來之子足球隊到中國大陸交流比賽。如來之子隊共進行了12場比賽，萬人空巷反響熱烈。如來之子隊長表示，他十分感恩佛光山巴西如來寺把他從一個孤兒培養成一屆大學生，才使他沒有像周遭其他人那樣因爲毒品槍戰流落他鄉。隊員們立志把這份大愛傳下去，幫助更多需要幫助的人。

芝加哥佛光協會第三分會會長杜堡惜感動地說，聽了張靜之秘書長的演講：砥礪前行 傳遞愛與善的力量，深深為之感動，有幾處不禁淚水盈眶。孫偉銘理事分享：星雲大師的公益基金會在弘揚人間佛教的宏偉事業上做出了鮮為人知，可歌可泣的壯舉。完完全全契合星雲大師的「以文化弘揚佛法，以教育培養人才，以慈善福利社會，以共修浄化人心的佛光山四大宗旨。