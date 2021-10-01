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華諮處10月2場講座 認識帕金森與阿茲海默症

芝加哥訊

華人諮詢服務處的「阿茲海默症計畫」，將在10月7日、21日推出兩場講座，分別針對「帕金森症」以及「阿茲海默症」兩種現代人時常面臨的疾病，分享醫療與照顧信息，講座免費開放參加。

7日的演講由芝加哥大學神經病學教授謝濤主講，時間為傍晚6時30分到8時，他將分析民眾時常混淆的「阿茲海默症」與「帕金森」間的差別，以及如識別運動與非運動症狀，還有帕金森的治療等專業信息，該會議將以中英雙語進行。

會議連結：https://reurl.cc/EZRDzg，會議ID：845 7596 9495，會議密碼：010175，或撥打電話(312)626-6799加入會議。

21日的講座主題為「了解阿茲海默症與智力/發育障礙者間的關係」，主講人為職業治療師徐小姐，她將詳細介紹阿茲海默症的風險因素、篩查工具及未來計畫和護理技巧。

華諮處說，根據調查結果。公眾對認知障礙症和智力發展障礙有著一定的了解，但也存在誤解，專家在這場活動中，將以統合角度簡單介紹認知障礙症與智力發展障礙的關係，協助適時與儘早識別和處理有特殊需要者罹患認知障礙症的可能性，並尋求相關支援。

講座時間為上午11時到12時30分，將提供英語、廣東話雙語服務，地點：培德中心(2216 S Wentworth Ave, Chicago IL, 60616)，有意報名者，可電徐小姐(312)791-0418轉分機2346，或電培德雷慧儀(312)328-1188轉分機218。

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