簡化流程 增聘人員 伊州槍證積壓大幅改善

伊利諾州警察 部門(ISP)表示，州警改善了作業程序並增加處理人員，使該州槍證(FOID)的新申請與續卡案件的積壓情形大幅減少，州警發出聲明指出，其中槍證到期換新的案件積壓減少了89%，新槍證申請也降低了75%的案件積壓。

ISP表示，該部門推出三個具體措施，來有效減少發證處理時間不斷拉長的抱怨，首先，針對處理申請案件的電腦技術與流程做了改變，讓民眾申請與續卡時的過程簡化，ISP說，他們正在朝法律規定收件72小時內，處理新的申請與續卡。

在此同時，州警也增聘人員加入審核與處理槍證申請，根據調查，在新冠疫情爆發前，負責審核與處理槍證的FSB只有五名員工，他們負責數以千計的居民，解決FOID與隱蔽攜槍證的核發。

從2020年初起至今，該局前後聘用了35名技術人員，以解決申請積壓問題。

此外，州警獲得伊州 立法機構協助，將FOID與隱蔽攜槍證CCL合併成一張卡，並允許民眾使用電子卡而不再侷限於紙卡，藉此簡化續卡與申請新卡過程。

伊州是在今年8月初，由州長普立茲克新簽署的「槍支 證書現代化法案：HB 562」，旨在有效加速核發槍證，徹底解決累積案件的問題。

普立茲克表示，槍證核發的系統，已經超過50年沒有更新，老舊的處理設備與方法，導致無法及時消化蜂擁而至的大批申請文件。他說，新的法案在明年開始啟動後，將允許州警創建一種電子卡以簡化槍證FOID卡系統，這種電子卡還可即時更新槍證與隱蔽攜槍證，同時讓申請者可選擇提交指紋來進行自動更新。

為了強化公共安全，該法案還要求ISP把撤銷槍證者的槍支收回，同時擴大該槍證在伊州的所有槍支買賣的紀錄檢查，此外，HB 562將建立遭偷竊槍支資料庫，並要求州警持續監視州府與聯邦的禁止購買槍支名單；另方面，該法案將授與執法人員可查詢任何槍證持有者的背景與身分，確保該州掌握所有安全威脅。