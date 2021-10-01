開學1個月 芝公校1400人染疫 新CEO承諾擴大篩檢

芝公校系統新任執行長馬丁內茲(前右三)表示，將把病毒篩檢服務擴大給所有公校師生使用。(CPS)

芝加哥 衛生局局長亞瓦迪與新上任的芝公校 系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)9月30日聯合舉行說明會指出，從8月29日開學至今，公校共有1101名學生及342名教職員感染新冠病毒，馬丁內茲提到，將近一步將「自願病毒檢測 」擴大到所有600多所公校的所有學生實施。

CPS表示，公校將所有報告的病例，而不僅僅是接觸者追蹤調查小組找到的病例，全部包括在計算範圍，另方面，公校指出，9月29日晚間，公校共有6300名學生與280位教職員因為接觸過確診者而接受隔離，根據公校去年註冊人數顯示，600多所公校共有34萬多名學生。

亞瓦迪說，CPS目前平均每千人約有五人確診，「我們對此結果並不感到意外」。

芝公校在8月底全面恢復返校上課，但學區卻一直受到芝加哥教師工會與部分家長批評，指CPS僅採取戴口罩、維持三呎社交距離，以及自願性的每周檢測，不足以保護師生安全。

教師工會稱，公校現階段的病毒檢測，僅限於未接種疫苗，或未完全接種的學生、運動員及教職員，對此，馬丁內茲說，經與檢測供應商協調後，10月1日起將在每一所公校都提供免費的病毒檢測服務。

目前登記參加自願性檢測的人數約有3萬1000人，馬丁內茲說，他將從即日起推廣檢測，讓更多人加入定期篩檢。

根據CPS的在線報告，新學期開學至今，共發出 1.4萬個鼻腔拭子，共測得17個陽性，另外還有650多個無效測試結果。之前這份網路報告，遭批每周更新一次導致資訊不即時，馬丁內茲承諾，從10月份開始，將每天更新公校疫情資訊。

至於有就讀公校女童染疫，因而導致其母親感染病歿的案例，亞瓦迪說，衛生局正在進行感染源調查。