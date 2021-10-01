我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

8萬綠卡名額將作廢 微軟顧問：反傷害美國

強制接種爭議多？ 卻幫華盛頓贏得1777年獨立戰爭

開學1個月 芝公校1400人染疫 新CEO承諾擴大篩檢

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝公校系統新任執行長馬丁內茲(前右三)表示，將把病毒篩檢服務擴大給所有公校師生使用。(CPS)
芝公校系統新任執行長馬丁內茲(前右三)表示，將把病毒篩檢服務擴大給所有公校師生使用。(CPS)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪與新上任的芝公校系統(CPS)執行長馬丁內茲(Pedro Martinez)9月30日聯合舉行說明會指出，從8月29日開學至今，公校共有1101名學生及342名教職員感染新冠病毒，馬丁內茲提到，將近一步將「自願病毒檢測」擴大到所有600多所公校的所有學生實施。

CPS表示，公校將所有報告的病例，而不僅僅是接觸者追蹤調查小組找到的病例，全部包括在計算範圍，另方面，公校指出，9月29日晚間，公校共有6300名學生與280位教職員因為接觸過確診者而接受隔離，根據公校去年註冊人數顯示，600多所公校共有34萬多名學生。

亞瓦迪說，CPS目前平均每千人約有五人確診，「我們對此結果並不感到意外」。

芝公校在8月底全面恢復返校上課，但學區卻一直受到芝加哥教師工會與部分家長批評，指CPS僅採取戴口罩、維持三呎社交距離，以及自願性的每周檢測，不足以保護師生安全。

教師工會稱，公校現階段的病毒檢測，僅限於未接種疫苗，或未完全接種的學生、運動員及教職員，對此，馬丁內茲說，經與檢測供應商協調後，10月1日起將在每一所公校都提供免費的病毒檢測服務。

目前登記參加自願性檢測的人數約有3萬1000人，馬丁內茲說，他將從即日起推廣檢測，讓更多人加入定期篩檢。

根據CPS的在線報告，新學期開學至今，共發出 1.4萬個鼻腔拭子，共測得17個陽性，另外還有650多個無效測試結果。之前這份網路報告，遭批每周更新一次導致資訊不即時，馬丁內茲承諾，從10月份開始，將每天更新公校疫情資訊。

至於有就讀公校女童染疫，因而導致其母親感染病歿的案例，亞瓦迪說，衛生局正在進行感染源調查。

公校 檢測 芝加哥

上一則

女性大遊行周六萬人響應 華府封路

下一則

馬州、華府新法上路 警失職報告須公開、禁萬字符

延伸閱讀

開學沒多久 馬州逾4000例確診1.7萬師生被隔離

開學沒多久 馬州逾4000例確診1.7萬師生被隔離

芝公校女童染疫傳全家 47歲母親病歿

芝公校女童染疫傳全家 47歲母親病歿
她以為刮刮樂中千元小獎 細看才發現中了41萬頭獎

她以為刮刮樂中千元小獎 細看才發現中了41萬頭獎
芝公校開學3周逾500確診 萬名師生隔離

芝公校開學3周逾500確診 萬名師生隔離
芝公校開學3周逾500人確診 萬名師生隔離

芝公校開學3周逾500人確診 萬名師生隔離
CPS首位西語裔執行長 移民之子掌芝公校

CPS首位西語裔執行長 移民之子掌芝公校

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
美墨邊境牧場主Laura Allen向媒體抱怨，她的牧場一夜之間湧進23名非法移民，狀況已經失控，警力根本無法負荷。（FOX）

1夜闖進23名偷渡客 德州牧場主人大怒

2021-09-23 15:07
芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

2021-09-29 13:16
圖：pixabay

賓州華男逃稅逾300萬元 最高恐關22年

2021-09-24 12:38
卡拉貝爾在查維斯湖學區教委會議上朗讀書上淫穢情片段，被消音。(KXAN電視台畫面截圖)

校內借出「X交」書 怒媽教委會上讀淫穢文句遭消音

2021-09-23 17:56

超人氣

更多 >
私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開

私藏大量機密 中國公安部前副部長孫力軍被雙開
投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看

投資人下個重大危機是？華爾街名人這麼看
史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了

史上首位「007」連莊女主角：我與角色都變成熟了
華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明

華裔Uber司機拒載臨時搭乘遭攻擊 右眼恐失明
參院通過臨時開支法案 防政府斷炊

參院通過臨時開支法案 防政府斷炊