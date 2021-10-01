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芝疫情風險降級 口罩令短期內不鬆綁

特派員黃惠玲╱芝加哥報導
芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，儘管疫情放緩，但口罩還是需要繼續戴。(芝加哥市長辦公室)
芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，儘管疫情放緩，但口罩還是需要繼續戴。(芝加哥市長辦公室)

芝加哥衛生局局長亞瓦迪表示，目前該市每日新增確診新冠肺炎的病例減到369個，疫情也從聯邦疾病防治中心CDC定義的「高度傳播」(high transmission)降到「大量傳播」(substantial transmission)，不過，亞瓦迪說，現階段還不是放寬口罩令的時刻。

亞瓦迪開心表示，到29日為止，芝加哥市的檢測陽性數目、醫院容量以及加護病房可用數等，都回到「低傳播、低風險」水平。她說，這也是變種病毒掀起疫情高峰以來，第一次退回到「大量傳播」的階段，「我們希望確保這種改善不是曇花一現」，因此雖然情況看起來不錯，但仍必須堅持防疫。

根據CDC指南，「大量傳播」期，人們在室內仍應配戴口罩，亞瓦迪說，雖然芝加哥的疫情放緩，但伊州現在全州疫情都還在室內必須戴口罩的階段，她正在與州府衛生廳商討是否可能放寬口罩令，不過，亞瓦迪提到，芝加哥地區的天氣很快就要轉涼，到時人們待在室內的時間將明顯增加，屆時如果沒有讓人們戴上口罩，恐怕又會造成病例增加。

芝市29日的每日平均染疫住院人數為18名，比上周減少了四成，此外，平均死亡人數為3.71個，比前七天下降了24%；全市確診率為2.6%，比上周2.9%也低了一些。

衛生局也公布了新的高風險旅行地圖，本周與上周一樣，只有加州、波多黎各不在該地圖內，亞瓦迪也預告，康乃狄克州疫情改善，應該也很快會從高風險地圖除名，亞瓦迪再次提醒，假使沒有接種疫苗者，在外出旅行前後，務必檢測病毒，且依規定居家隔離。

疫情 口罩 芝加哥

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