伊州67年首例 老人遭蝙蝠咬傷 引發狂犬病亡

伊州一名87歲的老人，在家中遭帶有狂犬病毒的蝙蝠咬傷後死亡。(pexels)

伊利諾州衛生廳28日表示，湖郡(Lake County)一名87歲老人，因被蝙蝠咬傷後引發狂犬病而死亡，這也是伊州 67年來，首次出現狂犬病致死人類的病例。

聯邦疾病防治中心 證實了該案例的確死於蝙蝠攜帶的狂犬病病毒，這名老人為住在春丘市(Spring Grove)的克羅布(Thomas Krob)，約一個月前，他因為睡覺醒來時，發現脖子上有一隻蝙蝠還咬了他一口。

相關人員據報後，到其住宅將蝙蝠抓補，並進行狂犬病檢驗，當時衛生官員曾建議克羅布就醫治療，但他予以拒絕，不久後該名老人死亡，這也是伊州1954年以來，第一宗人類感染狂犬病致死的病例。

衛生廳紀錄顯示，克羅布是在8月中旬被蝙蝠咬，接下來一個月他出現了脖子痛、頭痛、無法控制手臂及講話困難等症狀，根據西北麥克亨利醫院指出，克羅布是在9月20日死亡。

麥克亨利郡衛生局發言人楊格(Emily Young)說，布羅克家中抓到的棕色小蝙蝠，在伊州很常見，特別喜歡在人造建築中築巢。

衛生部門表示，與該死亡男子曾密切接觸者，都接受了狂犬病檢測 及必要治療。

伊州衛生廳廳長伊吉克說，狂犬病的死亡率是所有疾病中最高的，對於接觸到狂犬病動物後，如果迅速就醫，並遵循衛生保健建議，就有很大機率保命。

她表示，狂犬病很常見，但美國每年通常只有一到三人死於狂犬病，狂犬病毒主要攻擊中樞神經與大腦，如果不盡快治療，通常會致命。

伊州方面，今年約有30隻蝙蝠檢測狂犬病時呈現陽性，一般而言，伊州每年檢測1000隻蝙蝠中，約僅有3%有狂犬病。