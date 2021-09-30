芝加哥熊隊要出走 1.9億買阿靈頓賽馬場建球場

芝加哥熊隊從1971年就以士兵球場為球隊主場。(芝加哥公園管理局官網)

芝加哥 美式足球 熊隊(Chicago Bears)29日證實，已經與西北郊阿靈頓國際賽馬場(Arlington International Racecourse)簽署了一項1億9720億元的購買協議，該球隊準備離開「芝加哥士兵球場」(Soldier Field)的腳步，因此項合約落實而又向前邁進一大步。

這項協議給芝加哥市市長萊特福特帶來更大的壓力，萊特福特早前還曾在推特發文「嘲笑」過熊隊收購阿靈頓賽馬場的想法，她還說，熊隊應該聚焦在打造勝利球隊，好好擊敗宿敵威斯康辛州的包裝工隊(Packers)，否則其他行動都是「雜音」。

隨著熊隊的收購計畫越來越真實，萊特福特日前趕緊喊話稱，要想盡辦法留住熊隊在芝加哥，至於是否考慮為熊隊興建一座新的體育場，不過，萊特福特29日重申，挽留熊隊留在芝城就須蓋更大體育場，而此計畫約需耗資幾十億，到時把財政負擔轉嫁給納稅人買單，恐非明智之舉。

熊隊是在6月17日向阿靈頓賽馬場提出了收購計畫，去年冬天，該馬場的持有者邱吉爾堂斯公司(Churchill Downs Inc.)宣布要出售該地產重新開發，這座賽馬場於25日舉行了最後一場比賽後已經停止營運。

熊隊總裁菲利普斯(Ted Phillips)29日發表聲明指出，熊隊繼續勘查該房地產及其發展潛力的同時，雙方簽訂收購協議是邁出了關鍵的下一步，邱吉爾堂斯公司宣布，售價為1億9720萬元，預計會在2022年底獲2023年初完成交易。

由芝加哥公園管理局擁有的士兵球場，可容納6萬1500名球迷，為全國美式足球聯盟NFL容量最小的球場，而新收購的賽馬場，除了興建球場外，熊隊還可以在周邊326畝的土地推出購物、餐飲、娛樂設施。

熊隊1971年從芝加哥小熊棒球隊的瑞格利球場(Wrigley Field)遷移到士兵球場，熊隊與該球場的合約到2033年才到期，每年熊隊約需支付570萬租金 給市府，根據熊隊於芝市雙方的合約顯示，假使2026年球隊不再使用該場地，需賠償市府8400萬元，這筆錢看起來似乎很多，但對於雖無自有球場，但球隊價值35億的熊隊來說，並非一大負擔。

賽馬場所在的阿靈頓高地市(Arlington Heights)市長海因斯(Tom Hayes)說，他聽到熊隊於賽馬場簽約後非常興奮，他寄望馬場重新開發，並將該片地段發揮最大最好的功用。