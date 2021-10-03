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Dynasty America 國際物流托運公司 30年專業 - 門到門貼身服務

本報芝加哥訊
王朝Dynasty AmDynasty America 副總裁Alex Klaesges(右一)及同仁為您叩開國際貿易大門不遺餘力。
王朝Dynasty AmDynasty America 副總裁Alex Klaesges(右一)及同仁為您叩開國際貿易大門不遺餘力。

國際物流，專業清關，報關，托運服務公司，30年經驗保證，王朝 Dynasty America提供全方位專業服務。

在美王朝Dynasty America 副總裁Alex Klaesges接受訪問時表示，王朝公司是一家負責國際物流運輸公司，

公司於1991年創立，距今已30年，經驗保証。

疫情暴發以來，國際貿受嚴重衝擊，王朝Dynasty AmDynasty America 副總裁Alex Klaesges表示，展望2年後疫情會有好轉，國際貿易正在恢復當中，王朝Dynasty America目前在拓展業務，在不断招聘人手，有志國際貿易朋友，可聯絡王朝公司Dynasty America.

Alex Klaesges又表示，王朝公司是一家負責國際物流全方位公司，運輸服務包含有空運、海運、陸運，能有

效將托運貨物送抵客戶收貨地點，王朝還能提供門到門更貼身運輸服務，讓客戶安心。Alex 繼說，物流公司

面對最大問題是海關報關、清關等問題，專業報關公司，每日要去研讀各地海關日新月異的法規，才能了解協

助客戶解決入口或出境手續。

王朝Dynasty America公司為一家國際物流服務公司，主要服務領域是欧亞大陸，包含東南亞及亞洲等地區，目前

主要業務市場為美國至中國大陸、香港、台湾、日本等多邊進出口貿易，歡迎國語或英語查詢。王朝Dynasty America位於729 N Route 83, Suite# 317，Bensenville, IL 60106。服務查詢請致電 1-847-427-1360洽。

疫情 東南亞 美國

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