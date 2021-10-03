Dynasty America 國際物流托運公司 30年專業 - 門到門貼身服務
國際物流，專業清關，報關，托運服務公司，30年經驗保證，王朝 Dynasty America提供全方位專業服務。
在美王朝Dynasty America 副總裁Alex Klaesges接受訪問時表示，王朝公司是一家負責國際物流運輸公司，
公司於1991年創立，距今已30年，經驗保証。
自疫情暴發以來，國際貿受嚴重衝擊，王朝Dynasty AmDynasty America 副總裁Alex Klaesges表示，展望2年後疫情會有好轉，國際貿易正在恢復當中，王朝Dynasty America目前在拓展業務，在不断招聘人手，有志國際貿易朋友，可聯絡王朝公司Dynasty America.
Alex Klaesges又表示，王朝公司是一家負責國際物流全方位公司，運輸服務包含有空運、海運、陸運，能有
效將托運貨物送抵客戶收貨地點，王朝還能提供門到門更貼身運輸服務，讓客戶安心。Alex 繼說，物流公司
面對最大問題是海關報關、清關等問題，專業報關公司，每日要去研讀各地海關日新月異的法規，才能了解協
助客戶解決入口或出境手續。
王朝Dynasty America公司為一家國際物流服務公司，主要服務領域是欧亞大陸，包含東南亞及亞洲等地區，目前
主要業務市場為美國至中國大陸、香港、台湾、日本等多邊進出口貿易，歡迎國語或英語查詢。王朝Dynasty America位於729 N Route 83, Suite# 317，Bensenville, IL 60106。服務查詢請致電 1-847-427-1360洽。
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