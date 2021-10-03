我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

演活「楊貴妃」 中國舞蹈家周潔休士頓去世

默克新冠口服藥 年底可望獲授權 Q&A一次看

賞月猜燈謎 歡喜樂融融

本報芝加哥訊
佛光幹部聯誼。
佛光幹部聯誼。

9月20日芝加哥佛光山舉辦中秋佛光幹部聯誼，以猜燈謎、茶禪等活動，增進彼此溝通交流。典雅溫馨的會場，滿滿的茶香，花香，月餅香。佛光人各自帶來家鄉的月餅糕點，與法師喝茶賞月，互道家常。猶如一個和樂融融的佛光大家庭。

住持覺麟法師向大眾開示：在疫情期間，雖有諸多不便；但弘揚佛法、培養人才、福利社會的腳步從未停止。透過網路傳遞至社會各個角落。感謝所有佛光人的無私奉獻，佛法才能在芝加哥生根發芽，期望大家再接再厲，弘法利生。

活動中，以星雲大師的著作《佛法真義》為題，展開佛法猜燈謎活動。例如，星雲大師的五和的理念？人生需要的三個家？何謂三寶節？佛教的七誡？大家在輕鬆愉快的搶答中，重溫佛學知識，增長智慧；在人人有獎，一片歡笑中，圓滿猜謎遊戲。

為落實星雲大師人間佛教的理念，芝加哥佛光山即將於原址擴建文化建築，提供美國中西部的民眾，學習佛法，參與文化教育活動的好去處。住持希望大眾都能夠秉持初心以般若智慧，集體創作的精神，同心協力，為建設人間淨土邁進，在學佛的路上，精進修持；並祝福大家，心如明月般的光明、潔淨，慈悲、柔軟，祝福大家中秋佳節平安吉祥(人間社記者 李性銘 供槁 ) !

賞月猜燈謎_歡喜樂融融。
賞月猜燈謎_歡喜樂融融。
住持覺麟法師開示。
住持覺麟法師開示。
20210920_02_佛法猜燈謎。
20210920_02_佛法猜燈謎。

芝加哥 美國 疫情

上一則

射殺芝華裔外賣郎 18歲兇嫌落網 被控一級謀殺罪

下一則

Petsmart 寵物專門店 提供您寵物意想不到驚喜

延伸閱讀

芝城槍聲不斷 凶殺案增長逾5成

芝城槍聲不斷 凶殺案增長逾5成
大芝加哥地區華僑華人聯合會 首屆大芝加哥地區華裔青少年中華才藝比賽 即日起報名

大芝加哥地區華僑華人聯合會 首屆大芝加哥地區華裔青少年中華才藝比賽 即日起報名
賞月猜燈謎 歡喜樂融融

賞月猜燈謎 歡喜樂融融
爾灣大公園中秋晚會 千人賞月嘗月餅

爾灣大公園中秋晚會 千人賞月嘗月餅
國際淨灘日 北加佛光山盡一份力

國際淨灘日 北加佛光山盡一份力
全球佛學會考開考　超過4萬佛光人参加

全球佛學會考開考　超過4萬佛光人参加

熱門新聞

陸軍布里斯堡發生女兵遭阿富汗難民暴，引附近民眾不滿。(Fort Bliss營區臉書)

布里斯堡女兵遭阿富汗難民輪暴 德州居民痛批政府

2021-09-27 18:21
芝加哥警方在邵喬明遭槍擊後趕到現場調查。(youtube截圖)

華裔外賣郎送餐途中遇劫 芝加哥街頭慘遭槍殺

2021-09-28 13:07
位於芝加哥西區的真森小學，是一所學生只有300名的小規模學校。(真森小學臉書)

芝公校女童確診傳全家 47歲母親染疫身亡

2021-09-29 13:16
芝加哥警局宣布，槍殺外賣郎邵喬明的18歲兇嫌瓦特斯已經落網。(芝加哥警局提供)

射殺芝華裔外賣郎兇嫌落網 手法殘暴近距離開槍致命

2021-10-01 09:55
USCIS資源有限，中國籍印籍勞工等待綠卡時間愈來愈長，各界積極研究解決之道。(美聯社)

資源有限 中國、印度勞工等綠卡等到死

2021-10-01 13:12
德州州長艾伯特（左）與前總統川普（右）6月間曾經連袂出席會議。（KPRC）

川普喊話後…2020總統大選 德州4縣突驗票

2021-09-25 16:31

超人氣

更多 >
新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元

新冠口服藥廠笑了疫苗股哭了 一周市值蒸發約840億美元
CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議

CNBC：美貿易代表戴琪 將宣告中國未遵守貿易協議
全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍

全紅嬋睜大眼玩雲霄飛車6次 網：不愧奧運冠軍
亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤

亞洲煤價創新高 中國為解缺電危機開始搶煤
默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星

默克新冠口服藥 有望成開發中國家救星