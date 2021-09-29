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芝城槍聲不斷 凶殺案增長逾5成

特派員黃惠玲╱芝加哥報導

根據聯邦調查局FBI公布的新數據顯示，芝城2019年到2020年間，凶殺案增長超過五成，而芝警局統計，今年至今，凶殺案已累計達597宗，芝警局局長布朗(David Brown)對此表示，槍枝暴力與毒品交易是推升治安惡化的兩大因素。

芝加哥治安今年以來一直無法有效控制槍擊案件發生，布朗日前在參加一項會議時表示，幫派互爭地盤的鬥毆，正在破壞社區與民眾性命，更造成無辜兒童、成人因此喪命，芝加哥數據指出，2020年凶殺案多達772起，而2019年此數目只有496人，增長幅度達56%。

不過，FBI的這項犯罪報告指出，不僅僅是芝加哥的凶殺案增多，而是全美謀殺率在去年都提高了三成。

芝加哥大學犯罪實驗室的執行主任安德爾(Roseanna Ander)說，全美包括芝市都面臨著治安巨大危機，然而從FBI的數據表明，「我們沒有經歷全美性的犯罪率增加，我們經歷的是謀殺與槍擊案的遽增」。

安德爾與布朗都主張，凶殺案激增的原因，包括疫情凸顯了社會不平等，還有明尼蘇達州非裔佛洛依德遭警跪殺後，所引發的社會正義憤怒與焦慮。

布朗補充，從警務角度來看，太多非法持有的槍枝落入不應持槍者的手中，也是治安敗壞的關鍵之一。他說，今夏該市在15個警區試行了新的打擊犯罪方案，使謀殺率下降了23%，布朗表示希望將此措施推廣到全市其他警區。

芝市長萊特福特說，過去這兩年，對於芝加哥警察來說是非常艱難的時期，因為這段期間發生無數凶殺與槍擊事件，她承諾會繼續與警方研擬出更好的措施減少犯罪。

芝加哥 槍擊 FBI

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