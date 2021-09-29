「帶回希望」歐巴馬總統中心動工

歐巴馬總統中心28日開工。(歐巴馬基金會)

籌備多年的歐巴馬 總統中心(Obama Presidential Center)，28日終於在芝加哥 南區的傑克森公園(Jackson Park)動工，前總統歐巴馬夫婦到場主持了這場名為「帶回希望」的開工儀式，該座中心將耗資5億，預計花費四年完工。

歐巴馬總統中心的選址，與夫婦兩人均在芝城南區成長、工作 的背景有很大關聯，包括歐巴馬曾任教的芝加哥大學，米雪兒(Michelle Obama)長大的社區，都距離中心預定地不遠，該區也是歐巴馬於1997年到2004年間擔任伊州州眾議員所代表的選區。

歐巴馬表示，他很有信心該項目完工後，「住在附近的年輕人，就會有一個地方讓他們舉行音樂會、演講、辯論及座談」。他也提到，歐巴馬總統中心不是回顧過去，而是要創造更好未來。

伊州州長普立茲克、芝加哥市市長萊特福特都出席了28日的開工典禮。

不過，這座總統中心，自公布選址決定至今六年來，頻頻遭到環保人士反對興建，其中「保護我們公園」(Protect Our Parks)非營利組織，更曾一狀告上聯邦法院，今年8月時，聯邦法官否決了該組織提出禁止興建歐巴馬中心的動議，不過，「保護我們公園」隨即提出上訴。

反對者稱，並非不支持建立中心，但這麼大的工程必須對南區發展有利，「保護我們公園」成員謝立夫(Bren Sheriff)說，中心的工程讓他想起雨林樹木遭砍伐的照片。

歐巴馬基金會表示，總統中心興建工程，不但會使南區有新的博物館、圖書館及活動廣場，還將有兒童遊樂區、自行車道，且計畫帶進5000個工作機會，並為南區創造每年約70萬的訪客。

歐巴馬基金會是在2016年宣布將花費五億在密西根湖和Woodlawn街之間的傑克森公園區興建歐巴馬中心，該中心設有博物館、歐巴馬基金會辦公室、公立圖書館和運動中心和戶外娛樂空間，芝市府指出，該工程將可望帶動投資，並振興工作機會和豐富鄰里資源，同時還可以改善道路，使該區升級為世界級經濟和文化的樞紐。

基金會之前也公布，該中心主建物的外牆，將縷空刻印歐巴馬2015年參加為非裔爭取平等投票權的「血腥星期天」(Bloody Sunday)50周年紀念時的演講內容「你們就是美國」(You are America)，當年抗議者從該州中部的賽爾瑪(Selma)走向州府蒙哥馬利(Montgomery)，促使數個月後國會通過反種族歧視的「選舉權法」(Voting Rights Act)。