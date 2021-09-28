芝鎖車飆升、違停罰單較去年同期增7成 市府進帳豐

為了彌補疫情損失，芝加哥市府今年上半年開出的停車罰單大幅增加。(本報檔案照片)

芝加哥 市府正卯足全力彌補因新冠疫情 影響「停車(parking)及鎖車(booting)」罰單兩大財源的損失，統計顯示，到今年6月30日為止，市府已開出高達85萬3906張停車罰單，比去年同期的49萬8980張，增加了71%，其中華埠 所在的第25區，高居全市收到最多停車罰單的第四名。

此外，該市鎖車數量也大幅飆升，去年一整年市府才鎖了2萬9925輛汽車，今年光上半年就已有2萬7656輛車被鎖，

第九區區長比爾(Anthony Beale)日前在市政會議中詢問，「看起來，今年前半年收到停車罰單與車輛被上鎖的數目都比去年全年還高，對嗎？」市府審計局局長梭尼(Reshama Soni)回答，「是可以這麼說」，她解釋，主要因為去年疫情爆發時，市府有四個月時間沒有採取任何開罰措施，一直等到去年7月疫情放緩後才重新啟動罰款。

過去幾年來，停車罰單與鎖車數量背道而馳，其中違規停車呈現穩步下降，而將車子鎖上黃色大鎖的情形也不斷增加，一般累積三張及以上罰單未繳，或兩張罰單逾期超過一年未繳時，就會被列入「鎖車名單」。

不過，到2018年此情勢有所改變，當年停車罰單數量平穩，但鎖車數量下跌了10.5％，2017年鎖車才剛創下11%的增幅；2019年這兩項指標都下跌，其中罰單減少了13.4％，鎖車也下降了8%。

芝加哥市目前手上有一份「鎖車名單」，數量約有50萬輛，其中大部分的車牌都是註冊在芝加哥市以外地區。

儘管鎖車數量激增，但出現車輛被黃色大鎖鎖住最多的區域，則與去年差不多，歐海爾機場所在的第41區，以1352輛車被鎖繼續衛冕冠軍，緊跟其後的芝加哥西區的第27區，共有1075輛車遭鎖，接下來的最多車輛被鎖的區，依序為第三區(1060人)、第28區(994)、第29區(913)、第23區(888)、第4區(884)、第37區(842)、第24區(794)、第五區(763)、第20區(754)、第六區(730)。

直於違規停車罰單開出最多的區為位於之加哥市中心的第42區，該區到6月30日止，共開出9萬190張罰單，比去年同期的9萬1573張微幅減少，其他罰單較多的區，依序為第44區(3萬9059)、第二區(3萬7750)、第25區(3萬7051)、第27區(3萬4552)、第四區(3萬3205)、第三區(3萬1667)、第一區(3萬1019)、第43區(2萬5232)、第五區(2萬5122)、第46區(2萬458)。

其他華人聚居的11區、12區，停車罰單數量分別為1萬7530張、1萬1577張。