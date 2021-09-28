假鬼變真兇 俄州「7層地獄」演員持真刀刺傷訪客

俄亥俄州一家鬼屋探險「七層地獄」，發生扮演鬼怪的演員，竟持真刀刺傷11歲訪客意外。(七層地獄臉書)

萬聖節 腳步接近，坊間各種鬼屋及探險活動也陸續出籠，俄亥俄州 一處十分受歡迎的恐怖鬼屋「七層地獄」，日前卻發生比見鬼可怕的血腥事件，一名扮演鬼怪的演員，原本應持塑膠刀驚嚇訪客，但他竟拿出真刀刺傷一名11歲男童，商家事後稱「該事件純屬意外」，而受傷男童至今餘悸猶存。

這名男童日前到該座鬼屋「七層地獄」探險時，一名在現場扮鬼的工作 人員，負責拿出刀子揮舞嚇遊客，受傷男童母親貝納德斯基(Karen Bednarski)稍後接受CNN訪問時描述，「該名持刀工作人員一直向我兒子走過來」，而兒子回應，「這刀是假的，我不怕」。

就在這時，該名工作人員開始揮舞刀刃並重複往地上刺，突然之間，刀刺入了男童所穿的塑膠鞋，割破了大腳趾並鮮血直流，其他工作人員急忙把孩子帶到急救區，對傷口進行消毒，根據指出，男童傷口約有1/3吋長，鬼屋立即通知男童家屬。

還好男童傷勢輕微，在其母親到達現場後，這名孩子還在母親的陪伴下繼續完成鬼屋探訪。

「七層地獄」的業主傑夫特(Rodney Geffert)說，該探險娛樂場地非常認真執行安全規則，且嚴格禁止扮演鬼魅的演員攜帶任何真正武器，只允許他們使用橡膠道具，「這名演員已經被解雇，他做了不該做的事情」，他重申，「七層地獄非常安全，該演員行為僅是單一事件」。

當地警局警官沃克(Tom Walker)說，涉案的22歲工作人員，已被控過失攻擊罪，「我無法解釋為何他會攜帶真刀」。